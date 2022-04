Max Verstappen is blij en opgelucht dat hij er vrijdag in slaagde om poleposition te pakken voor de sprintrace van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Red Bull Racing-coureur wist in een lange kwalificatie concurrent Charlec Leclerc achter zich te houden.

In een kwalificatie die liefst vijf keer werd stilgelegd kwam Verstappen tot een tijd van 1.27,999. Leclerc gaf 0,779 seconden toe op de Limburger. Lando Norris eindigde in 1.29,131 als derde.

"De regen maakte het heel lastig. Het was glad en dat maakte het ook moeilijk om de banden op temperatuur te krijgen. Het was een hectische en lange kwalificatie, maar ik ben heel blij", zei Verstappen in een eerste reactie.

"Dit is een geweldig circuit. Iedere fout kan worden afgestraft, dat maakt het zo moeilijk. Ik ben heel blij met pole. Morgen en zondag wordt alles anders, ook qua weer, maar dit is een goede start."

De kwalificatie was al op vrijdag, omdat op het circuit van Imola voor het eerst dit seizoen een sprintrace op het programma staat. De sprintrace begint zaterdag om 16.30 uur en bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.