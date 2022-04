Max Verstappen start de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen zaterdag vanaf poleposition. De regerend wereldkampioen was vrijdag op het circuit van Imola in zijn Red Bull de snelste, voor WK-leider Charles Leclerc in de Ferrari. De door regen geplaagde kwalificatie verliep met maar liefst vijf rodevlagsituaties zeer chaotisch.

De 24-jarige Verstappen pakte zijn eerste pole van het seizoen met een tijd van 1.27,999. Leclerc gaf maar liefst acht tienden toe op de snelste ronde van de Nederlander.

Lando Norris klokte in zijn McLaren de derde tijd. De Engelsman zorgde er bovendien voor dat de kwalificatie niet helemaal werd afgemaakt. Terwijl de meeste coureurs in hun laatste poging zaten tot een tijdsverbetering, spinde hij van de baan. Er was daarna geen tijd meer om de sessie nog te hervatten.

Het slotdeel van de kwalificatie werd eerder al twee keer stilgelegd. Eerst werd er met de rode vlag gezwaaid omdat Kevin Magnussen met zijn Haas in de grindbak belandde. Daar wist de Deen zijn auto wel weer uit te rijden.

Valtteri Bottas zorgde voor een tweede rode vlag, omdat hij zijn Alfa Romeo met problemen aan de kant moest parkeren. Dat gebeurde vlak voordat Verstappen voorbijkwam in wat uiteindelijk zijn snelste ronde was. De Limburger zei zelf dat hij voldoende van het gas was gegaan voordat de gele vlaggen werden gezwaaid.

Magnussen kwam ondanks zijn uitstapje tot een sterke vierde tijd in de kwalificatie. De Deen was maar een paar honderdsten langzamer dan Norris. De vijfde startplaats was voor Fernando Alonso in de Alpine.

Top tien kwalificatie Imola 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.27,999

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,779

3. Lando Norris (McLaren): +1,132

4. Kevin Magnussen (Haas): +1,165

5. Fernando Alonso (Alpine): +1,203

6. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,743

7. Sergio Pérez (Red Bull): +1,809

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +2,440

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +3,063

10. Carlos Sainz (Ferrari): geen tijd

41 Verstappen remt af voor gele vlag, maar klokt wel snelste tijd

Sainz gaat net als in Australië in de fout

In het tweede deel van de kwalificatie ging het mis voor Carlos Sainz. Omdat regen aanstaande was, stonden de coureurs onder druk om zo snel mogelijk op nog droog asfalt een rondje te rijden dat ze in het slotdeel van de kwalificatie zou brengen.

De Spanjaard ging daarbij over de limiet en stuiterde in de laatste bocht in Imola van de baan en in de bandenstapels. Daar kreeg hij zijn Ferrari niet meer uit. De auto was aan de linkerkant ook flink beschadigd. Sainz, die in Australië ook al een ongelukkig weekend beleefde, start zondag als tiende.

78 Sainz zorgt voor rode vlag met crash in kwalificatie

Beide Mercedes-coureurs halen Q3 niet

De crash van de Ferrari-coureur zorgde voor de tweede rode vlag in de kwalificatie, en dat was slecht nieuws voor onder meer Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Terwijl de marshals de auto van Sainz uit de grindbak haalden, begon het te regenen.

Een tijdverbetering zat er daarom voor niemand meer in, dus ook niet voor Hamilton en Russell. Voor het eerst sinds de Japanse Grand Prix van 2012 deed er daarom geen Mercedes mee in het slotdeel van de kwalificatie.

Mercedes beleeft sowieso een lastig weekend, dus het is maar de vraag of ze op eigen kracht wel in Q3 waren gekomen. Hamilton ontsnapte eerder op slechts vier duizendste van een seconde aan uitschakeling in Q1.

39 Mercedes-coureurs stranden voor het eerst sinds 2012 in Q2

Remprobleem en kleine explosie bij Albon

Alexander Albon start de sprintrace zaterdag achteraan. Bij de Britse Thai ontstond in de openingsfase van de kwalificatie een probleem aan zijn rem rechtsachter.

Terwijl de Williams-coureur langzaam terug naar de pits probeerde te komen, explodeerde zijn band en vlogen brandende brokstukken over de baan. Dat moest eerst opgeruimd worden.

De sprintrace begint zaterdag om 16.30 uur en gaat over 21 ronden. De top acht krijgt punten. Bovendien bepaalt de uitslag van deze race de startopstelling voor de hoofdrace op zondag.