Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Op het kletsnatte asfalt van het circuit van Imola waren de Ferrari-coureurs het snelste. Charles Leclerc was nipt sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc reed 1.29,402 en was daarmee bijna negen tienden sneller dan Ferrari-teammaat Sainz. Verstappen moest krap anderhalve seconde toegeven op de tijd van de Monegask.

De beide Haas-coureurs kwamen goed voor de dag op de vrije training. Kevin Magnussen klokte de vierde tijd, al was dat wel op drie seconden van Leclerc. Mick Schumacher was nog eens een halve seconde langzamer, maar reed daarmee wel de vijfde tijd.

De eerste training was de enige relevante training in Imola. Omdat het een weekend met een sprintrace is, wordt er vrijdagmiddag om 17.00 uur al gekwalificeerd. Vanaf dat moment zijn de auto's direct in parc fermé, wat inhoudt dat de afstelling van de auto de rest van het weekend niet meer veranderd mag worden.

Het is nog de vraag onder welke omstandigheden de kwalificatie wordt afgewerkt. Gedurende de dag valt er geleidelijk aan steeds minder regen in Imola. De coureurs begonnen de training op regenbanden, maar de snelste tijden werden uiteindelijk gezet op intermediates.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.29,402

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,877

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,465

4. Kevin Magnussen (Haas) +3,087

5. Mick Schumacher (Haas) +3,586

6. Sergio Pérez (Red Bull) +3,610

7. Fernando Alonso (Alpine) +3,758

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) +3,963

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +4,209

10. George Russell (Mercedes) +4,860

Charles Leclerc was de snelste op het natte Imola. Foto: Getty Images

Mercedes komt niet goed uit de verf op nat asfalt

Van snelle tijden was bij Mercedes zeker geen sprake. Beide coureurs hadden ook op nat asfalt last van 'porpoising', het aerodynamische stuiteren van de auto. George Russell kwam als nummer twee van de WK-stand tot de tiende tijd en gaf bijna vijf seconden toe op Leclerc.

Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was in het achterveld terug te vinden. De zevenvoudig wereldkampioen kende geen probleemloze training en had de snelheid zeker niet. De Brit klokte de achttiende tijd, op liefst zeven seconden van Leclerc.

Meerdere coureurs maakten kleine foutjes op het kletsnatte circuit, maar vooral Leclerc maakte het erg bont. De WK-leider spinde drie keer met zijn Ferrari en ging nog een keer rechtdoor in de Variante Alta-chicane.

Lando Norris zorgde in de slotfase van de training voor een rodevlagsituatie, al was die van korte duur. De Brit spinde van de baan in de Acque Minerali-bocht, maar wist zijn McLaren weer uit de grindbak te rijden.

Met nog een paar minuten te gaan konden de coureurs weer de baan op. Aan de uitslag veranderde niets meer. Valtteri Bottas zorgde nog voor de laatste spin van de training door in dezelfde bocht als Norris van de baan te schieten. De Fin van Alfa Romeo kwam niet zelfstandig weg, maar hield zijn auto wel net uit de bandenstapels.