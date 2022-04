Lewis Hamilton ziet zijn gedeelde bod op Chelsea als een mooie kans om de sport diverser en inclusiever te maken. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, die erkent dat hij fan van Arsenal was, heeft met onder anderen tennisster Serena Williams en zakenman Martin Broughton een bod gedaan op de Premier League-club.

Het bid van onder anderen Hamilton is een van de drie serieuze kanshebbers om de Premier League-club over te nemen. Ook de consortiums achter Todd Boehly, mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, en Steve Pagliuca, mede-eigenaar van het NBA-team Boston Celtics, zijn nog in de race.

"We hebben de strijd nog niet gewonnen, maar toen ik er over werd gebeld vond ik het direct een mooie kans", zei Hamilton vrijdag op zijn persconferentie in Imola, waar hij zich voorbereidt op de Grand Prix van Emilia-Romagna, de vierde race van het Formule 1-seizoen.

"Ik ben nog steeds gefocust op mijn eigen sport", benadrukte hij. "Maar ik heb al eerder investeringen gedaan. Ik vind het leuk om erbij te doen. Serena vroeg me wat ik ervan vond en besloot mee te doen. Als het ons lukt om de club te kopen, dan kijk ik ernaar uit om het team nog succesvoller te maken."

Lewis Hamilton is in de race om mede-eigenaar van Chelsea te worden.

'Ik ben vooral voetballiefhebber'

Hamilton gaat zich niet met het sportieve beleid van de Champions League-houder bemoeien. De Mercedes-coureur wil zich vooral richten op de ontwikkelingen buiten het veld. Hamilton strijdt al jaren tegen discriminatie binnen en buiten de sport en ziet Chelsea en voetbal in het algemeen als een perfect platform om meer aandacht te krijgen voor deze thema's.

"Er is in de sport nog veel werk te doen, om het diverser en inclusiever te maken", legde de Brit uit. "Het is al een geweldig team dat is opgestaan tegen discriminatie. Dat is belangrijk voor de fans van Chelsea en de gemeenschap."

Voor hij daadwerkelijk eigenaar wordt van Chelsea, heeft Hamilton nog wel wat uit te leggen aan de achterban van de club. Max Verstappen merkte vrijdag al op dat zijn voormalige titelrivaal bekendstaat als Arsenal-supporter.

"Toen ik vijf of zes jaar oud was, werd ik inderdaad fan van Arsenal", bekende Hamilton. "Maar mijn oom was wel supporter van Chelsea. Ik ben vooral voetballiefhebber. Ik speel het spelletje al sinds ik vier ben. En over het algemeen ben ik gewoon fan van sport."