De Formule 1-teams bereiden zich op het natte circuit van Imola voor op de eerste meters in de regen met de nieuwe generatie auto's. De coureurs blikten vrijdagochtend al vooruit op het rijden op het natte asfalt en hoe ze de auto's daarop af moeten stellen.

"Ik kwam naar Italië voor de zon, dus ik weet niet wat er aan de hand is", grapte Max Verstappen. De regen komt daar net als donderdag met bakken uit de hemel, dus de kans is groot dat de zowel de eerste vrije training om 13.30 uur als de kwalificatie om 17.00 uur nat gaat verlopen.

De enige regenmeters tot nu toe werden afgelegd tijdens de testdagen in Barcelona, waar tankwagens de baan natgooiden. Niet alle coureurs kwamen toen in actie, ook Verstappen niet. "Ik heb nog nooit met deze auto's in de regen gereden, dus het wordt interessant wat daarmee gaat gebeuren."

De Limburger, die zelf nog maar eens benadrukte geen fan te zijn van sprintraceweekenden zoals de Grand Prix van Emilia-Romagna, noemde de vrijdag wel een "belangrijke dag". De teams hebben maar een uurtje training om de afstelling voor het hele weekend te kiezen.

Dus kiezen de teams voor een natte of droge afstelling? Carlos Sainz herinnerde zich dat dit bij de vorige generatie auto's niet zo veel uitmaakte. "Die hoefde je nauwelijks aan te passen."

Maar de nieuwe auto's zijn zeer stijf geveerd en liggen uiterst laag op het asfalt. Het tegenovergestelde van een ideale regenafstelling, beaamt de Spanjaard van Ferrari. "Dus het is nu echt de vraag welk compromis je moet kiezen tussen nat en droog. Eerlijk waar, dat durf ik nog niet te zeggen."

Max Verstappen weet net als de andere coureurs nog niet goed hoe het is om in de nieuwe auto's op een natte baan te rijden. Foto: Getty Images

Russell maakt zich zorgen om veiligheid

George Russell vraagt zich vooral af hoeveel last zijn Mercedes in de regen gaat hebben van het porpoisen, het aerodynamische stuiteren waar zijn auto zo door wordt geplaagd. Hij maakt zich zorgen om de veiligheid.

"Dat stuiteren is echt heftig voor best veel teams en coureurs. In Melbourne werd zelfs een DRS-zone weggehaald om veiligheidsredenen", stipte de Brit aan.

"Ik vraag me af hoe dat nu gaat in de regen, als we over hobbels rijden terwijl de auto zo stuitert. Ik vraag me ook af of de Formule 1 iets aan dat stuiteren wil doen, of dat we er maar gewoon mee moeten leren leven."

Volgens kampioenschapsleider Charles Leclerc gaan de coureurs vooral het grote onbekende in. Ook hij reed nog niet met de Ferrari op een natte baan.

"Er is nog zoveel wat we nog niet weten over deze auto's in de regen. Dat wordt bepalend voor de rest van het weekend, omdat het ook nog eens de enige serieuze training van het weekend is", zei de Monegask. "Dus dat wordt heel interessant. "