Carlos Sainz rijdt ook de komende jaren voor Ferrari. De Italiaanse renstal heeft het contract van de Spaanse coureur donderdag met twee jaar verlengd tot en met 2024.

De 27-jarige Sainz liet eind maart voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië al weten dat hij op het punt stond om zijn contract bij Ferrari te verlengen. Teambaas Mattia Binotto zei dat alleen het papierwerk nog in orde moest worden gemaakt, en dat is nu gebeurd.

"Ik heb altijd al gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen. Na een jaar kan ik bevestigen dat het uniek is om Ferrari te vertegenwoordigen", zegt Sainz in een verklaring. "Dit nieuwe contract is een blijk van vertrouwen en geeft me extra kracht."

Sainz is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ferrari, waarbij hij in 2021 het stoeltje van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel overnam. De zoon van rallyrijder Carlos Sainz sr. reed eerder voor Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018) en McLaren (2019-2020).

Leclerc ligt ook al vast tot en met 2024

Vorig jaar eindigde Sainz vier keer op het podium; zo werd hij tweede in de Grand Prix van Monaco. In dit nog prille seizoen haalde de Spanjaard al twee keer het podium: hij werd tweede in Bahrein en derde in Saoedi-Arabië. Sainz wacht nog op zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Door de nieuwe verbintenis van Sainz staat het coureursduo van Ferrari voor de komende jaren vast. Het contract van Charles Leclerc werd in december 2019 al verlengd tot en met 2024.

Ferrari is met Sainz en Leclerc uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Leclerc won twee van de eerste drie Grands Prix en gaat aan de leiding in de WK-stand. Max Verstappen heeft 46 punten minder dan de Monegask. Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna.