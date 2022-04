De Formule 1-race in Miami kan op 8 mei definitief doorgaan. Een rechter in de Amerikaanse stad heeft woensdag geoordeeld dat de race niet tot gehoorbeschadiging kan leiden. Vanwege de verwachte geluidsoverlast hadden omwonenden een rechtszaak aangespannen.

Bewoners van Miami Gardens stapten eind maart naar de rechter omdat het geluid dat de Formule 1-auto's produceren "onverdraagbaar" zou zijn. De race zou bovendien "tot serieuze verstoringen leiden en fysieke schade toebrengen aan de omwonenden".

Rechter Alan Fine weigerde woensdag mee te gaan in de claim van de bewoners. Hij vindt dat de geluidsoverlast te vermijden is door oordopjes te dragen of binnen te blijven. Ook vond hij het bewijs van omwonenden van de mogelijk geluidsoverlast "zeer speculatief".

Een ingenieursbureau dat door de bewoners in de arm was genomen, concludeerde dat de Formule 1 een geluid van 97 decibel zal produceren in alle huizen binnen een straal van 4 kilometer van het circuit. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag.

"Maar dat aantal is niet gebaseerd op de huidige informatie over lawaai in de Formule 1", aldus de rechter, die wel aankondigde dat de rechtszaak na de race op 8 mei hervat wordt. Dan kunnen vertegenwoordigers van zowel de bewoners als die van de organisatie van de Formule 1-race geluidsmetingen aanleveren.

F1 moet alleen nog wachten op vergunning

Door het vonnis van de rechter zijn bijna alle hindernissen genomen voor de eerste Formule 1-race ooit in Miami. Ruim twee weken voor de start van de Grand Prix moet het stadsbestuur alleen nog een vergunning afgeven.

Joseph Serota, een advocaat van het stadsbestuur, zei woensdag tijdens de zitting dat Miami van plan is om de vergunning te verstrekken, zonder daarbij een deadline te noemen. Hij veegde tijdens een eerdere behandeling van de zaak alle klachten van omwonenden van tafel.

De race in Miami wordt gehouden op een stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium, het stadion van NFL-club Miami Dolphins. De Formule 1 heeft een deal voor tien jaar gesloten met het stadsbestuur van Miami. Het is de tweede Grand Prix in de Verenigde Staten, na de race in Austin. Volgend jaar komt daar een derde race in Las Vegas bij.

De Formule 1 strijkt komend weekend neer in Italië, waar in Imola de vierde race van het seizoen op het programma staat. Na twee uitvalbeurten in de eerste drie Grands Prix moet Max Verstappen een goed resultaat neerzetten om de achterstand op WK-leider Charles Leclerc niet verder op te laten lopen. Leclerc heeft in de stand 66 punten meer dan Verstappen.