Max Verstappen viel in Australië voor de tweede keer in drie races uit en klaagde bovendien flink over zijn Red Bull. Wat veroorzaakte deze uitvalbeurt? Is dat probleem opgelost? En kan de regerend wereldkampioen komend weekend op een snellere RB18 rekenen in Imola? Dit is wat we nu weten.

De Nederlander klaagde vlak voor hij zijn auto in Melbourne aan de kant zette over een vreemde lucht. Dat bleek de geur van benzine te zijn. Een brandstofleiding raakte lek, zo liet Helmut Marko zondag aan het Oostenrijkse ORF weten. Motorfabrikant Honda heeft het team toegezegd dat het probleem, dat mogelijk werd veroorzaakt door het porpoising (stuiteren) op de rechte stukken, is opgelost.

Overigens wist Marko te vertellen dat het probleem in Melbourne losstaat van de uitvalbeurt in Bahrein van Verstappen én Sergio Pérez. Die was weliswaar ook het gevolg van een probleem met het brandstofsysteem, maar een ander dan in Melbourne. Ook dat probleem is definitief opgelost.

Dat betekent niet dat Red Bull nu volledig gevrijwaard is van technische malheur. "Er is steeds weer wat anders aan de hand", klaagde Marko. Zo had Verstappen in Melbourne al voor de start van de race last van een lek in het hydraulische systeem en was het daardoor al de vraag of hij de finish wel zou halen. Daar kwam het brandstoflek nog bovenop.

Max Verstappen in actie in Melbourne. Max Verstappen in actie in Melbourne. Foto: Getty Images

Horner en Marko spreken elkaar tegen over update in Imola

Verstappen verschijnt bij de Grand Prix van Emilia-Romagna niet met dezelfde auto als in Australië aan de start, zo veel is zeker. Maar hoe groot de update van de RB18 gaat zijn, is nog de vraag.

De meeste winst valt te behalen in het gewicht van de auto. Die is namelijk flink te zwaar: volgens Marko zeker 10 kilo boven het minimale gewicht van 798 kilogram. De vuistregel is dat 10 kilo ongeveer drie tienden per ronde kost, dus zodra Red Bull het minimumgewicht weet te bereiken, is dat voor Verstappen en teamgenoot Pérez een flinke verbetering.

Christian Horner liet eerder optekenen dat Red Bull niet met een grote update naar Imola komt. De GP van Emilia-Romagna is de eerste van drie sprintraces dit seizoen. Er zijn dus maar twee vrije trainingen, en slechts eentje voordat de kwalificatie begint en de auto's binnen de parc fermé-regels vallen.

Dan mag er niets meer aan veranderd worden, wat verre van ideaal is als een team wil weten of de update effectief is. Ferrari kondigde om deze reden al aan geen grote veranderingen aan te brengen in Imola.

'We gaan in de aanval'

Marko liet een heel andere toon horen. Volgens de 78-jarige topadviseur van Red Bull kunnen er wel degelijk grote updates verwacht worden in Italië. "We gaan in de aanval, we nemen risico's", zei hij in gesprek met ORF. "Als blijkt dat de update ook maar half is wat we willen, voeren we die door. We willen de auto in de komende drie races op het juiste gewicht brengen."

Red Bull moet volgens Marko het risico nemen, ook als de GP in Imola op papier niet het ideale weekend is. "We zijn geen boekhouders. We willen het ware potentieel van deze auto zo snel mogelijk zien."