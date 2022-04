Charles Leclerc is maandagavond op straat in Italië beroofd van zijn dure horloge. De 24-jarige coureur van Ferrari, momenteel leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1, raakte niet gewond.

Het incident gebeurde volgens Gazzetta dello Sport vlak nadat Leclerc met zijn trainer en enkele vrienden had gedineerd in het Toscaanse Viareggio. De Monegask werd na het etentje op straat herkend, waarna hij handtekeningen uitdeelde en met fans op de foto ging.

Al snel kwamen er meer fans af op Leclerc en in de hectiek wist iemand hem zijn horloge van naar verluidt honderdduizenden euro's te ontfutselen. De dief kon wegkomen. De zaak wordt onderzocht door de politie, die gaat uitzoeken of het een opportunistische of een geplande actie was.

Trainer Andrea Ferrari van Leclerc uit op Instagram zijn ongenoegen over het incident. Volgens de Italiaan klagen buurtbewoners al langer dat er te weinig licht is in het gedeelte van de stad waar Leclerc van zijn horloge werd beroofd. "We roepen dit al maanden. Misschien een idee om voor goede verlichting te zorgen?"

Het is de tweede keer in een jaar dat een Formule 1-coureur wordt beroofd. Rond de finale van het EK voetbal afgelopen zomer werd het horloge van McLaren-coureur Lando Norris gestolen. Dat ging net als bij Leclerc om een luxe uurwerk van het Zwitserse bedrijf Richard Mille.

Leclerc is in Italië om zich voor te bereiden op de Grand Prix van Emilia-Romagna, die komend weekend in het noorden van het land wordt gehouden. De coureur van Ferrari won twee van de eerste drie Grands Prix van het seizoen en gaat fier aan de leiding in de WK-stand. Max Verstappen heeft 46 punten minder.