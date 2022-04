Haas weigert zo'n 12 miljoen euro aan sponsorgeld terug te betalen aan voormalig titelsponsor Uralkali, blijkt donderdag uit een brief die in handen is van Motosport.com. De steenrijke vader van de ontslagen Haas-coureur Nikita Mazepin is grootaandeelhouder bij het Russische kunstmestbedrijf.

Haas verscheurde begin vorige maand het sponsorcontract met Uralkali omdat Dmitry Mazepin nauwe banden onderhoudt met de Russische president Vladimir Poetin, die eind februari besloot om Oekraïne binnen te vallen. Daarnaast werd ook Nikita Mazepin ontslagen. Hij is vervangen door Kevin Magnussen.

Uralkali eiste vervolgens dat Haas het al betaalde sponsorgeld zou terugbetalen, omdat het Amerikaanse Formule 1-team de overeenkomst eenzijdig had opgezegd. Het ging om een bedrag van 12 miljoen euro.

Haas heeft de claim nu afgewezen. Als reden daarvoor verwijst het team naar een clausule in het sponsorcontract, die zegt dat Uralkali niet "de reputatie, welwillendheid of het gunstige imago van Haas schaadt, belachelijk maakt of vermindert".

"Rechtsgeleerden en jurisprudentie zeggen unaniem dat de partij die de overeenkomst beëindigt wegens schending van de andere partij, niet verplicht is aan die partij terug te betalen wat zij op grond van de overeenkomst al heeft ontvangen", aldus Haas in de brief. Uralkali heeft nog niet gereageerd op de afwijzing.

De Russische coureur Nikita Mazepin werd vorige maand ontslagen bij Haas. De Russische coureur Nikita Mazepin werd vorige maand ontslagen bij Haas. Foto: Pro Shots

Haas eist schadevergoeding van 8 miljoen euro

In dezelfde brief eist Haas een schadevergoeding van 8 miljoen euro voor "gederfde inkomsten". Dat bedrag moet binnen enkele dagen worden betaald, aldus Haas, anders wordt de auto van Mazepin niet beschikbaar gesteld voor Uralkali. De voormalige titelsponsor zou een exemplaar van de bolide van de Rus ontvangen.

De 23-jarige Mazepin reed één jaar in de Formule 1. Dankzij de miljoenen van zijn vader bemachtigde de Rus vorig seizoen een plek bij Haas, maar hij speelde geen rol van betekenis in het kampioenschap. Hij eindigde puntloos als laatste in de WK-stand.

Dit seizoen gaat het een stuk beter met Haas. Magnussen pakte twaalf punten in de eerste drie races, die hij voor een groot deel te danken had aan de vijfde plaats in de openingsrace in Bahrein. Afgelopen zondag viel hij uit in Australië. Zijn teamgenoot Mick Schumacher staat nog op nul punten.