Autosportbond FIA heeft donderdag in een verklaring gereageerd op de kritiek die onder anderen Max Verstappen zondag na de Grand Prix van Australië op de snelheid van de safetycar had. Volgens de federatie is snelheid maken niet de primaire taak van de auto.

Verstappen ergerde zich in Melbourne aan de Aston Martin Vantage, die twee keer op de baan verscheen. De wereldkampioen van Red Bull Racing stelde dat hij zijn banden niet op temperatuur kreeg, doordat de safetycar veel te langzaam reed. "Het leek wel een schildpad", zei hij.

De FIA is niet blij met die woorden. "We willen graag herhalen dat de primaire taak van een safetycar uiteraard niet het maken van snelheid, maar het waarborgen van de veiligheid van de coureurs, marshals en officials is", schrijft de bond in de verklaring.

"In de safetycarsituaties worden - afhankelijk van het incident - meerdere doelen nagestreefd, zoals het bij elkaar brengen van de auto's, het veilig afhandelen van een incident, het opruimen van rommel op de baan en het afstemmen van het tempo op de herstelwerkzaamheden."

Sinds afgelopen Formule 1-seizoen worden er twee verschillende auto's gebruikt als safetycar. De Aston Martin is een stuk langzamer dan de Mercedes-AMG GT Black Series, die eerder dit seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië op de baan verscheen.

130 Waarom Verstappens achterstand van 46 punten problematisch is

'De safetycars zijn topauto's'

Volgens de FIA is er niets mis met beide auto's. "De snelheid van de safetycar wordt meestal bepaald door de wedstrijdleiding en is niet afhankelijk van de capaciteit van de safetycar, want dat zijn topauto's die door twee van de beste fabrikanten zijn gemaakt. Ze kunnen zich altijd aan de omstandigheden aanpassen en worden bestuurd door een zeer ervaren en goede rijder en bijrijder."

De bond sluit de verklaring af met te zeggen dat de impact van de snelheid van de safetycar op de Formule 1-auto's van ondergeschikt belang is. "Want die impact is hetzelfde voor alle coureurs, die er altijd verantwoordelijk voor zijn om onder elke omstandigheid veilig te rijden."

Overigens kreeg Verstappen na zijn kritiek bijval van concurrenten Charles Leclerc en George Russell. Leclerc, die de Grand Prix op zijn naam schreef, zei eveneens dat hij zijn banden achter de safetycar maar moeilijk op temperatuur kreeg.

Verstappen haalde wegens een technisch mankement aan zijn auto de finish niet in Australië en heeft in de WK-stand al een flinke achterstand op leider Leclerc. De vierde Formule 1-race van het seizoen is volgende week zondag in Italië.