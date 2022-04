De Italiaanse politie heeft maandag beslag gelegd op de villa van voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin en zijn vader Dmitry. De villa in het noorden van Sardinië, genaamd Rocky Ram, zou inclusief inboedel een totale waarde van meer dan 100 miljoen euro hebben.

De voormalige coureur van renstal Haas en zijn vader Dmitri staan sinds de inval van Rusland in Oekraïne op de Europese sanctielijst vanwege hun banden met Vladimir Poetin.

Begin maart werd het contract van Mazepin bij Haas beëindigd vanwege de oorlog in Oekraïne. Mazepin zou aan zijn tweede seizoen als Formule 1-coureur beginnen. Haas verbrak ook de banden met de Russische hoofdsponsor Uralkali, het kunstmestbedrijf van vader Dmitri.

Mazepin was de enige Russische Grand Prix-coureur in de Formule 1. Hij kreeg vorig jaar, mede dankzij investeringen van zijn vader, een plek bij Haas.

De actie van de Italiaanse politie is onderdeel van een groter project. In de afgelopen periode werden diverse villa's en jachten, goed voor een totale waarde van 900 miljoen euro, in beslag genomen van rijke Russen die op de Europese sanctielijst staan.

