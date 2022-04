Toto Wolff heeft maandag nog maar eens uitgehaald naar de veelbesproken Michael Masi. De teambaas van Mercedes vindt dat de inmiddels aan de kant gezette wedstrijdleider zijn vertrek uit de Formule 1 aan zichzelf te wijten heeft.

Masi werd in februari vervangen naar aanleiding van de ophef die in december ontstond na de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Door de beslissingen van de Australiër kreeg Max Verstappen in de laatste ronde alsnog de kans om rivaal Lewis Hamilton te passeren en de titel te pakken.

De gebeurtenissen wekten de woede van Wolff, die eerder in het seizoen ook al erg kritisch was geweest op Masi. De Oostenrijker had al langer het gevoel dat het Red Bull Racing van Verstappen werd bevoordeeld door de wedstrijdleider.

"Hij was gewoon immuun voor feedback en tot de dag van vandaag heeft hij niet toegegeven dat hij dingen fout heeft gedaan", zegt de vijftigjarige Wolff maandag in gesprek met persbureau PA.

"Hij was een blok aan het been voor de sport, want het bleef maar over zijn rol in Abu Dhabi gaan, terwijl niemand het over de racedirecteur zou moeten hebben. Dat moet iemand zijn die gewoon zijn werk doet en ervoor zorgt dat de race volgens de regels verloopt."

'Hij was soms bijna respectloos naar coureurs'

Volgens Wolff waren de cruciale gebeurtenissen in Abu Dhabi des te opmerkelijker, omdat hij in de aanloop ernaartoe nog een goed gesprek met Masi had gehad. Hij vertelde daarin wat de Australiër zou moeten verbeteren.

"Ik lunchte op de woensdag voor de race nog met hem en zei: 'Zonder neerbuigend te willen doen; je moet meer openstaan voor kritiek en je aan de hand daarvan ontwikkelen. Lewis doet dat dagelijks, maar jij lijkt het altijd maar beter te weten'", aldus Wolff.

"Ik wilde hem niet beïnvloeden, maar hem gewoon vertellen dat hij de mening van anderen niet zomaar als onzin moest wegzetten. Van sommige coureurs hoorde je dat ze soms bijna respectloos werden behandeld door hem."

Masi kreeg een andere rol binnen autosportbond FIA aangeboden en is inmiddels vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich.