Max Verstappen wil dat de Formule 1 de safetycar sneller laat rijden. De Aston Martin die zondag tijdens de Grand Prix van Australië twee keer op de baan kwam, reed volgens de wereldkampioen veel te langzaam, waardoor zijn banden niet op temperatuur kwamen.

"Ongelooflijk, het leek wel een schildpad", zei Verstappen, die in Melbourne met technische problemen uitviel, na de race tegen Motorsport.com.

Sinds vorig jaar worden er twee verschillende auto's gebruikt als safetycar in de Formule 1. De Aston Martin Vantage is een stuk langzamer dan de Mercedes-AMG GT Black Series, die eerder dit seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië werd ingezet.

Verstappen merkte bij beide safetycarsituaties in Australië dat hij zijn harde banden niet voldoende kon opwarmen voor de herstarts. "Op het rechte stuk reden we 140 kilometer per uur terwijl er geen auto met schade stond. Ik begrijp niet waarom het zo langzaam gaat, mijn banden bleven steenkoud. De safetycar van Mercedes is absoluut sneller. We moeten dit onderzoeken."

Leclerc en Russell snappen kritiek van Verstappen

Grand Prix-winnaar Charles Leclerc snapt de kritiek van Verstappen. "Ik had tijdens de safetycarsituaties ook ontzettend veel moeite om temperatuur in mijn banden te krijgen", zei de Ferrari-coureur op de persconferentie na de race.

"Ik wilde over de radio klagen, maar toen zag ik dat de safetycar in elke ronde aan het glijden was, dus ik denk niet dat hij veel sneller kon. Daarom wilde ik er geen druk op zetten. Maar het is absoluut waar dat het met onze huidige auto's heel moeilijk is om de banden op temperatuur te krijgen achter de safetycar."

Mercedes-coureur George Russell, die als derde eindigde in Melbourne, vindt ook dat Verstappen een punt heeft. "De safetycar van Mercedes is misschien wel vijf seconden per ronde sneller dan die van Aston Martin, dat is een substantieel verschil."