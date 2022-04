George Russell pakte zondag in Australië zijn eerste podiumplaats in dienst van Mercedes. De Engelsman beseft ondanks dit succes dat zijn team nog veel achterstand heeft op Ferrari en Red Bull. Plus dat de pech voor Max Verstappen hem een handje geholpen heeft.

"We hebben geprofiteerd van de pech van anderen, en hadden dus geluk", was Russell afloop realistisch. "Maar je moet wel deelnemen om punten te pakken, dus het harde werk op de fabriek aan onze betrouwbaarheid betaalt zich uit", zei de Engelsman, die nu tweede staat in de WK-stand op 34 punten van Charles Leclerc.

Mercedes was het derde team in Melbourne. Hoewel Lando Norris zich met zijn McLaren in de kwalificatie nog voor Russell en teamgenoot Lewis Hamilton nestelde, haalden beide Britten hun landgenoot al bij de start in. Red Bull en vooral Ferrari waren desondanks nog te snel.

"We moeten blijven vechten", praatte Russell zijn team moed in. "We lopen dan wel achter op de andere topteams, maar elke keer als de kans zich voordoet slaan we toe", wees hij op zijn podiumplaats van zondag en de eerdere derde plaats van Hamilton in Bahrein.

43 Perez haalt Hamilton net voor safetycar in

'Echt een goed resultaat'

Hamilton, die zelf als vierde over de streep kwam, was verbaasd over de einduitslag. "Derde en vierde, dat hadden we niet echt verwacht. Dus dit is echt een goed resultaat voor ons momenteel."

Hoewel ook de zevenvoudig wereldkampioen de betrouwbaarheid van zijn Mercedes prees, verliep de race voor Hamilton niet probleemloos. "Ik had last van een oververhitte motor, dus ik kon me niet mengen in het gevecht tussen George en Sergio Pérez. Maar we hebben weer alle punten gepakt die voor het grijpen lagen."



Volgens teambaas Toto Wolff weet Mercedes inmiddels hoe ze het gat naar Ferrari en Red Bull moeten dichten. "Maar momenteel hebben we het tempo gewoon nog niet. Al hebben we weer veel geleerd in Melbourne."

De Oostenrijker prees vooral zijn coureursduo. "Ze hebben echt niet het juiste gereedschap, maar desondanks presteren ze op een uitzonderlijk hoog niveau. Dat geeft de rest van het team de juiste spirit."