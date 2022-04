Sebastian Vettel eindigde zijn eerste Grand Prix-weekend sinds zijn coronabesmetting zondag geheel in de stijl van de voorgaande dagen. De Duitser crashte wederom en moest worden nagekeken in het medisch centrum op het circuit in Melbourne.

Daar bleek de viervoudig wereldkampioen in orde. Verder was er vooral slecht nieuws voor het team in Melbourne, dat veel schade reed en bovendien niet de snelheid had voor punten.

Vettel ontbrak bij de eerste twee Grands Prix van het seizoen, omdat hij vlak voor de openingsrace in Bahrein positief testte op het coronavirus. "Ik heb daarom nog weinig ervaring met de auto, en dat hielp niet bepaald mee", blikte de 34-jarige coureur terug op zijn weekend.

Vrijdag kreeg de Duitser een boete van 5.000 euro omdat hij na te zijn stilgevallen met een scooter over het circuit terugreed naar de pits. In de derde vrije training raakte hij van de baan, waarna zijn auto maar net op tijd was hersteld voor de kwalificatie.

Terwijl teamgenoot Lance Stroll zaterdag ook twee keer betrokken was bij een crash met veel schade, schoot Vettel op zijn beurt zondag in de race weer van de baan. Het maakte het rampweekend van Aston Martin compleet.

"Erger dan dit wordt het niet", oordeelde Vettel dan ook. "Ik wilde te snel en verloor de controle over de auto op de kerbstones in bocht 4", beschreef hij zijn crash van zondag. "Ik kon niets meer doen, het was erg frustrerend."

De Aston Martin van Sebastian Vettel wordt afgevoerd na zijn crash op zaterdagochtend. De Aston Martin van Sebastian Vettel wordt afgevoerd na zijn crash op zaterdagochtend. Foto: Getty Images

Hard werken aan nieuwe reserve-onderdelen

"Een weekend om snel te vergeten", blikte Aston Martin-teambaas Mike Krack dan ook terug op de afgelopen drie dagen. Op de fabriek in Silverstone moet hard gewerkt worden om nieuwe reserve-onderdelen te maken. "We gaan in ieder geval aan de slag om weer klaar te zijn voor de race in Imola over twee weken", aldus de Luxemburger.

"Ik wil graag de monteurs bedanken", voegde Stroll toe. "Iedereen heeft geweldig werk geleverd door de auto's steeds weer te repareren", zei de Canadees, die zondag buiten de punten finishte. "En we gaan kijken hoe we de auto sneller kunnen maken."

Ook Vettel bleef optimistisch. "Het ging dit weekend dan wel niet onze kant op, maar we zijn druk op zoek naar meer snelheid in de auto", stelde de drievoudig winnaar in Melbourne. "Ik heb er vertrouwen in dat we sterker gaan zijn in Imola."