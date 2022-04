Charles Leclerc is verheugd over zijn dominante overwinning in de Grand Prix van Australië. De Monegask pakte zijn tweede zege in drie races en heeft daardoor al een grote voorsprong in het kampioenschap. Hoewel het seizoen nog lang is, durft hij al voorzichtig te dromen van de titel.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"We zitten pas in de derde race, dus het heeft nog niet zo veel zin om aan het kampioenschap te denken", was Leclerc eerst nog voorzichtig, toen hij net uit zijn auto stapte.

"Maar om eerlijk te zijn: we hebben wel een razendsnelle en betrouwbare auto. Als dat zo blijft, dan hebben we zeker een kans om dit seizoen het kampioenschap te winnen."

De 24-jarige Leclerc, die in Melbourne de vierde zege uit zijn loopbaan pakte, reed vrijwel onbedreigd naar de zege. Max Verstappen viel uit, waardoor de Ferrari-coureur liefst 46 punten voorsprong op de Nederlander heeft. Sergio Pérez eindigde als tweede en George Russell completeerde het podium.

28 Charles Leclerc heerst in Melbourne en wint de GP

'Voor het konden we een race te controleren'

Voor Leclerc was het een van zijn dominantste zeges in de Formule 1. Hij reed iedere ronde aan de leiding en klokte ook nog eens de snelste raceronde, wat hem een extra WK-punt opleverde.

"Voor het eerst hadden we de snelheid om de race te controleren en het gat precies zo groot te houden als we wilden", zei de dolgelukkige Leclerc. "We waren extreem sterk dit weekend, de banden voelden van de eerste tot de laatste ronde goed."

Het enige moment waarop de zege van Leclerc even in gevaar kwam, was bij de herstart na de tweede safetycar, toen hij een aanval van Verstappen afsloeg. "Ik had bij het opkomen van het rechte stuk flink last van onderstuur en daar schrok ik van. Ik vreesde dat Max me in zou halen, maar gelukkig kon ik daarna weer bij hem wegrijden."

Leclerc kwam uiteindelijk met twintig seconden voorsprong op Pérez over de finish. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola.