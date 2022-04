Red Bull Racing-teambaas Christian Horner weet nog niet waarom Max Verstappen de finish niet haalde in de Grand Prix van Australië. De wereldkampioen viel uit met een technisch probleem en zag zijn achterstand op titelconcurrent Charles Leclerc groeien.

Verstappen parkeerde zijn auto in de 38e ronde langs de kant en moest toen de marshals assisteren met het onder controle krijgen van een brandje.

"We zijn het aan het uitzoeken, ik weet alleen dat Max benzine rook. Het kan een brandstofprobleem zijn", zei Horner na afloop tegen Sky Sports over de mogelijke oorzaak van de uitvalbeurt. "Ik denk niet dat het iets met de motor te maken heeft."

Tijdens de openingsrace in Bahrein vielen beide Red Bulls ook al uit met brandstofproblemen. Voor de race in Melbourne werd bij Verstappens auto nog iets vervangen aan het benzinesysteem. "Maar ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft", stelde Horner.

'Ferrari was duidelijk te machtig'

Ondanks de problemen wilde de teambaas van de regerend wereldkampioen de twee uitvalbeurten van Verstappen relativeren. "Ik maak liever een snelle auto betrouwbaar dan een betrouwbare auto snel. We moeten hier nu bovenop zitten en het oplossen."

Toch was ook de snelheid niet helemaal in orde bij Red Bull. Leclerc was in de Ferrari duidelijk te machtig voor Verstappen, die in achtervolgende positie al snel last kreeg van bandenslijtage.

"Ferrari was oppermachtig vandaag. We hadden niet de snelheid om daar iets aan te doen", vond ook Horner. "Hun auto ging veel beter met de banden om dan de onze, maar we hebben wel wat verbeteringen in de pijplijn om daar wat aan te doen."

Horner was wel blij met Sergio Pérez, die als tweede over de finish kwam. "Checo had pech met de safetycar vandaag, maar pakte de verloren posities geweldig terug", prees de teambaas zijn Mexicaanse coureur. "Hij haalde Hamilton geweldig buitenom in en ging ook Russell voorbij. Dus alle credits naar hem."