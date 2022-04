Max Verstappen zit vol frustratie na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Australië. De coureur van Red Bull Racing haalde de finish niet wegens een technisch probleem en zag titelconcurrent Charles Leclerc van Ferrari soeverein winnen.

"Dit is heel slecht. Ik weet niet wat ik ervan moet maken op dit moment. Er is veel werk aan de winkel. We weten zelf ook niet wat het precies is. We krijgen de auto zo terug en dan zien we het wel", zei Verstappen na de race tegen Viaplay.

Tot zijn uitvalbeurt reed de 24-jarige Nederlander op de tweede plaats achter Leclerc, al had hij toen al in de gaten dat de overwinning er eigenlijk niet in zat op het Albert Park Street Circuit.

"Ik had geen kans. Mijn banden hadden te veel slijtage, dus ik moest ze veel te veel managen om de race uit te kunnen rijden. Dat was ook waardeloos. Ferrari is elke wedstrijd beter op de banden, dus daar moeten we ook naar kijken."

Over zijn titelkansen zei Verstappen tegen Sky Sports: "We staan al heel ver achter, maar ik wil op dit moment niet aan de titelstrijd denken. Het is voor nu vooral belangrijk om races uit te rijden. Dit is frustrerend en onacceptabel."

Door het resultaat in Melbourne staat Verstappen nu zesde in de WK-stand. Zijn achterstand op leider Leclerc is opgelopen tot 46 punten. Over twee weken is Italië het decor van het volgende raceweekend.