Max Verstappen heeft zondag een pijnlijke Grand Prix van Australië beleefd. Terwijl de Nederlander met een kapotte Red Bull moest opgeven, won de oppermachtige Charles Leclerc de race namens Ferrari. De Monegask heeft in de WK-stand nu een voorsprong van 46 punten op de regerend wereldkampioen.

Leclerc vertrok van poleposition en kwam daarna ondanks twee safetycarsituaties niet meer in de problemen. Sergio Pérez profiteerde van de uitvalbeurt van zijn teamgenoot en pakte met de Red Bull de tweede plaats. De Mexicaan is Verstappen voorbij gegaan in de WK-stand.

George Russell werd in de Mercedes derde, voor zijn Mercedes-kopman Lewis Hamilton. De jonge Brit profiteerde van een virtual safetycar en kon de zevenvoudig wereldkampioen zo voorbij. Hamilton was niet blij met de strategische keuzes van zijn team.

Verstappen was niet de enige belangrijke uitvaller. Carlos Sainz spinde met zijn Ferrari in de openingsfase al van de baan. Het team van McLaren toonde na een lastige seizoensstart verdere tekenen van herstel: Lando Norris reed naar de vijfde plaats, met thuisfavoriet en teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich als zesde.

Alexander Albon pakte een curieus laatste punt. De Britse Thai werd in zijn Williams tiende, dankzij een risicovolle strategie. Pas in de laatste ronde maakte Albon vanaf de zevende plaats zijn enige pitstop, waarmee hij drie plaatsen verloor, aan het bandenreglement voldeed en net binnen de punten bleef.

Uitslag Grand Prix van Australië 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Pierre Gasly (AlphaTauri)

10. Alexander Albon (Williams)

Verstappen ruikt vreemde lucht

In de 38e ronde meldde Verstappen, die in tweede positie reed, over de boordradio dat hij iets vreemds rook. Niet veel later zette hij de Red Bull al rokend langs de baan. Het was het pijnlijke slotstuk van een zondag die al niet verliep zoals de regerend wereldkampioen gepland had.

Het team had vertrouwen in het racetempo van de RB18. Verstappen draaide vrijdag snelle ronden op de mediumbanden, het rubber waarmee alle toppers van start gingen. Al snel bleken de kaarten anders geschud. Het was juist Leclerc die snel was, terwijl Verstappen al snel aan zijn team doorgaf dat zijn banden het begonnen te begeven.

Terwijl de Ferrari van de WK-leider aan de horizon verdween, moest Verstappen al in ronde 17 stoppen voor een set harde banden. Leclerc had inmiddels een gat opgebouwd en hoefde pas in de 22 ronde te reageren. Vlak nadat de Monegask was gestopt, kwam de safetycar voor de tweede keer baan op vanwege een crash van Sebastian Vettel.

Leclerc moet Verstappen van zich afhouden

Leclerc kreeg Verstappen dus weer vlak achter zich. Om de regerend wereldkampioen van zich af te houden, gaf de Ferrari-coureur bij de herstart extreem laat gas. Het was de laatste kans voor Verstappen om iets te doen, maar opnieuw hield Leclerc stand.

Daarna ontstond weer hetzelfde scenario: Leclerc reed weg en Verstappen kon niet volgen. De problemen werden vervolgens alleen maar groter voor de Limburger. Terwijl zijn voornaamste titelrivaal probleemloos op de zege afstevende, moest Verstappen de strijd staken met een rokende auto.

Voor Leclerc restte daarna niets meer dan het veiligstellen van de snelste rondetijd, die hem een extra WK-punt opleverde. De WK-leider is de eerste coureur die de Grand Prix van Australië van poleposition wint sinds Hamilton in 2015.

De volgende Grand Prix is over twee weken op het circuit van Imola in Italië.