Lando Norris was zaterdag blij verrast met zijn vierde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Voor de Brit was zijn goede optreden de bevestiging dat McLaren na een moeizame seizoensstart de weg omhoog heeft gevonden.

"Dit is een heel goed resultaat voor ons", begon de 22-jarige Norris bij F1TV. "Het voelt als een polepositon, vooral omdat ik weet waar we vandaan moesten komen. In Bahrein waren we al heel blij dat we Q2 haalden, in Djedda boekten we progressie door in Q3 te eindigen en nu staan we zelfs vierde."

Charles Leclerc pakte op overtuigende wijze poleposition op Albert Park, voor Max Verstappen (tweede) en Sergio Pérez (derde). Norris' teamgenoot Daniel Ricciardo eindigde als zevende.

"Het verschil met pole is nog steeds groot, maar deze positie is een mooie beloning voor mezelf en voor het team", vervolgde Norris, die ruim acht tienden toegaf op de poletijd van Leclerc.

"Het is lastig om te zeggen waar de progressie precies vandaan komt. We hebben als team goed samengewerkt om alles eruit te halen wat erin zit. Mede daardoor staan we dit weekend voor Mercedes. Aan de andere kant moeten we ook erkennen dat dit circuit ons beter ligt dan de andere circuits die we hebben gehad."

Norris mikt op strijd met Mercedes en Alpine

Norris verwacht dat hij zondag vooral moet strijden met de Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton begint als vijfde aan de race in Melbourne, George Russell klokte de zesde tijd in de kwalificatie.

"Ik heb vertrouwen in morgen. Er staat nog wel een rode auto achter me, maar om eerlijk te zijn verwacht ik niet dat ik daar heel hard tegen kan vechten", doelde Norris op de Ferrari van Carlos Sainz, die als negende vertrekt.

"Ik verwacht een mooie race, vooral tegen de Alpines en de Mercedessen. Het zal niet makkelijk worden, maar het wordt een mooie uitdaging."

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd).