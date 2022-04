Teambaas Toto Wolff vindt dat Mercedes zaterdag "boven verwachting" heeft gepresteerd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Kopman Lewis Hamilton was met de vijfde tijd de beste coureur van het Duitse team, terwijl George Russell als zesde eindigde.

"Dit was voor ons een goed resultaat", zei Wolff na afloop van de kwalificatie in gesprek met Sky Sports. "Eigenlijk hebben we met een vijfde en zesde plaats boven verwachting gepresteerd, omdat ik denk dat Alonso voor ons was geëindigd als hij niet was uitgevallen."

Mercedes is dit seizoen nog maar een schim van het dominante topteam van de afgelopen jaren, toen het steevast het constructeursklassement won. In de eerste twee races van het seizoen werd slechts één podiumplaats behaald. In de openingsrace in Bahrein eindigde Hamilton als derde, al was dat vooral te danken aan de uitvalbeurten van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Twee weken geleden stelde Mercedes zwaar teleur in Saoedi-Arabië. Russell kwam niet verder dan de vijfde plaats, terwijl Hamilton bleef steken op de tiende plek. Voor laatstgenoemde was dat zijn slechtste eindnotering sinds juni vorig jaar, toen hij vijftiende werd in Azerbeidzjan.

In Melbourne leek het de afgelopen dagen niet beter te worden. Hamilton eindigde in de tweede training als dertiende, op anderhalve seconde van de snelste tijd van Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen zei moedeloos te worden van de langzame auto.

Lewis Hamilton is blij met de vorderingen die Mercedes heeft gemaakt. Lewis Hamilton is blij met de vorderingen die Mercedes heeft gemaakt. Foto: Reuters

Hamilton klinkt opgewekter, maar blijft kritisch

Wolff is blij dat Mercedes zich zaterdag herpakte in de kwalificatie. "Gezien de uitdagingen waarmee we op dit moment geconfronteerd worden, heeft het team geweldig werk verricht. Ook de coureurs hebben alles uit de auto gehaald. Ik ben ook blij om te zien dat ze elke sessie nog positief benaderen."

Hamilton klonk al wat opgewekter na zijn vijfde tijd op Albert Park. "Na de vorige race en de trainingen van gisteren is het fijn om wat meer van voren te zitten. Er is vannacht heel hard gewerkt."

Toch blijft de Brit kritisch. "Ik ben ontdaan doordat ik niet meer uit de auto kon halen dan dit. Maar deze auto is zo moeilijk te besturen als je meer gas geeft. Het is behoorlijk ergerlijk. De auto voelt net als een adder of een ratelslang."

De race in Melbourne gaat zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd) van start. De laatste editie van de Grand Prix van Australië in 2019 werd gewonnen door Valtteri Bottas, die destijds voor Mercedes reed. Hamilton schreef alleen in 2015 de Australische race op zijn naam.