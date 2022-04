Lance Stroll is zaterdag door de FIA als schuldige aangewezen voor zijn aandeel in de crash met Nicholas Latifi. De 23-jarige coureur van Aston Martin krijgt drie plaatsen gridstraf en moet daardoor zondag in Melbourne als laatste aan de Grand Prix van Australië beginnen.

Stroll en Latifi kwamen in de slotfase van van de eerste kwalificatiesessie met elkaar in contact. Latifi liet zich inhalen door Stroll, maar wilde even later zijn Canadese landgenoot weer voorbijgaan. Stroll had daar echter totaal niet op gerekend, stuurde in en veroorzaakte zo een stevige crash.

Direct na de crash gaven beide coureurs elkaar de schuld. Stroll, die al als laatste was geëindigd in de kwalificatie, krijgt ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie. Daarmee komt zijn totaal op zeven strafpunten, bij twaalf volgt een race schorsing.

"Hij haalde me plotseling in", zei Stroll over het incident. "Terwijl ik naar rechts stuurde om de bocht in te gaan, stak hij me aan de rechterkant voorbij. Zijn timing was wat dat betreft erg slecht."

50 Grote crash Stroll en Latifi tijdens kwalificatie

Latifi: 'Beelden spreken voor zich'

Nog voordat de straf van Stroll bekend werd, legde Latifi de schuld van het incident volledig bij Stroll. "Voor mij is het ook na het zien van de beelden duidelijk", aldus de Williams-coureur.

"Ik nam wat gas terug om vervolgens weer aan te zetten en het lijkt erop alsof hij gewoon opeens tegen mij aan stuurt. In eerste instantie liet ik hem nog voorbij, omdat mij werd verteld dat hij in een snelle ronde zat."

"Er was een groot, dus ik haalde hem daarna weer in. Terwijl ik naast hem zat besloot hij om wat voor reden dan ook om in te sturen. Volgens mij spreken de beelden voor zich, ik heb er verder niet veel meer over te zeggen."

Latifi beleefde sowieso al een teleurstellende kwalificatie en moet zondag als negentiende aan de race beginnen. Stroll staat achter hem op de twintigste plek. De Grand Prix van Australië begint om 7.00 uur.