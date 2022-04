Charles Leclerc pakte zaterdag in Melbourne weliswaar poleposition met zijn Ferrari, maar kampte net als zijn teammaat Carlos Sainz wel met enorm veel porpoising op de rechte stukken. Sportief directeur Laurent Mekies van het Italiaanse topteam denkt niet dat dit in de race problemen op gaat leveren.

"Het is voor Charles en Carlos vooral niet ideaal om ermee mee te rijden", zei de Fransman in gesprek met Sky Sports. Beide coureurs werden vooral op het nieuwe volgasgedeelte van Albert Park flink op en neer geschud. "Maar ze weten er goed mee om te gaan."

Het aerodynamische stuiteren lijkt vooral te zijn toegenomen nadat de DRS-zone op dat gedeelte van de baan was verwijderd. De auto wordt zonder opengeklapte achtervleugel meer op de baan gedrukt, waardoor porpoising sterker optreedt.

Mekies kan de vinger nog niet op de zere plek leggen, al noemde hij het circuit een mogelijke oorzaak. "Albert Park heeft wel een nieuwe asfaltlaag gekregen, maar het is hier nog altijd veel hobbeliger dan op andere circuits. We hebben er meer last van dan in andere weekenden."

De stuiterende Ferrari van Charles Leclerc. De stuiterende Ferrari van Charles Leclerc. Foto: Getty Images

'Blijft heel close tussen ons en Red Bull'

Leclerc pakte met zijn stuiterende Ferrari dus wel pole, en kan zich zondag opmaken voor een nieuw duel met Max Verstappen, die als tweede start.

"Het blijft heel close tussen ons en Red Bull", zei Mekies. "Dat zag je in eerdere races, waarin het echt fracties van seconden scheelde. Nu zie je het weer, terwijl deze baan echt een andere afstelling vraagt en de omstandigheden ook totaal anders zijn dan in Bahrein en Djedda."

De Fransman verwacht een intens gevecht tussen Leclerc en Verstappen. "Ik weet niet of iemand echt de overhand kan krijgen, al zag Red Bull er wel snel uit in de derde vrije training. Als Carlos naar voren kan komen, krijgen we een gevecht tussen vier auto's."

Als Sainz zich niet in de strijd vooraan weet te mengen, dan staat Leclerc er wel alleen voor tegen de beide Red Bulls. "Het is natuurlijk niet een voordeel als het vooraan twee tegen één wordt. Dat betekent niet dat Charles bij voorbaat kansloos is, maar het wordt wel wat lastiger."