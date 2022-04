Christian Horner was zaterdag ondanks het mislopen van poleposition door Max Verstappen erg blij met de kwalificatie van zijn coureurs in Melbourne. De Nederlander eindigde als tweede, terwijl Sergio Pérez de derde tijd klokte voor de race in Australië.

"Ik ben nog steeds erg blij met dit resultaat", zei Horner voor de camera van Sky Sports. "We staan tweede en derde op de grid en zaten heel dicht bij pole. Dat is gewoon goed. Dat Max zich verremde in de laatste bocht kostte hem waarschijnlijk drie tienden, anders had hij heel dicht in de buurt van de tijd van Leclerc gestaan."

Verstappen was halverwege het laatste deel van de kwalificatie in de eerste en tweede sector het snelst van iedereen, maar verremde zich in de laatste bocht. Hij eindigde uiteindelijk op 0,286 seconden achter kampioenschapsleider Leclerc.

Ondanks de pole van Leclerc leek de wegligging van de Ferrari niet optimaal te zijn. De auto's van het Italiaanse team hadden erg veel lasten van porpoising, het stuiteren op de rechte stukken. "Daar moeten ze toch wel hoofdpijn van hebben gekregen", vervolgde Horner.

"We weten niet of dat morgen ook gaat gebeuren, aangezien hun longruns niet lang genoeg waren om daar bruikbare data uit te halen. Niettemin zal het sowieso lastig voor ons worden, aangezien we wel gewoon weten dat zij een snelle raceauto hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het ze lastig kunnen maken."

Verstappen en Pérez hebben in de race waarschijnlijk geen last van de andere Ferrari-coureur, Carlos Sainz. De Spanjaard beleefde een teleurstellende kwalificatie en eindigde als negende. De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd).