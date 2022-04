Charles Leclerc genoot zaterdag volop van zijn poleposition bij de Grand Prix van Australië. De Monegask van Ferrari was vooral blij dat hij in Melbourne had afgerekend met zijn slechte kwalificatieresultaten uit het verleden.

Leclerc reed twee keer eerder in de Formule 1 op Albert Park. In 2018 kwam hij in de Alfa Romeo in de kwalificatie niet verder dan de achttiende plaats, terwijl hij een jaar later als coureur van Ferrari bleef steken op de teleurstellende vijfde plek. De afgelopen twee jaar werd er vanwege de coronapandemie niet gereden in Australië.

"Dit voelt zo goed", zei Leclerc na afloop van de kwalificatie, waarin hij bijna drie tiende van een seconde sneller was dan nummer twee Max Verstappen. "En dat komt vooral doordat ik in het verleden altijd worstelde op dit circuit. En dit weekend was dat eigenlijk ook het geval."

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"De baan ligt me nog altijd niet helemaal, maar we hebben ontzettend hard gewerkt. In het beslissende deel van de kwalificatie viel alles samen. Dus het voelt geweldig om morgen in de race vanaf poleposition te starten."

Zonder het hardop te zeggen, denkt Leclerc dat hij goede kans maakt op de overwinning. De leider in het WK-klassement won eerder dit seizoen al de openingsrace in Bahrein. "We zijn opnieuw blij verrast door onze snelheid in de kwalificatie. We zullen zien wat er morgen gaat gebeuren."

De race in Melbourne gaat zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Achter polesitter Leclerc en nummer twee Verstappen vertrekt Red Bull-coureur Sergio Pérez vanaf de derde plaats op Albert Park.