Max Verstappen worstelt naar eigen zeggen met zijn Red Bull bij de Grand Prix van Australië. De Nederlander kwam in de kwalificatie bijna drie tiende van een seconde tekort ten opzichte van polesitter Charles Leclerc en gaat zondag als tweede van start in de race.

"Dit is niet goed", zei Verstappen direct na afloop van de kwalificatie. "Ik voel me het hele weekend niet goed in de auto. Er was niet één ronde waarin ik het vertrouwde gevoel had."

"Het is een worsteling. De tweede plaats is nog steeds een goed resultaat, maar ik heb niet het gevoel dat ik tot de limiet kan gaan. We moeten dit gaan analyseren."

De 24-jarige Verstappen vertelde in het flashinterview niet waardoor hij zo veel moeite had met de auto. Hij kon niet beloven dat het zondag in de race beter zal gaan. "De snelheid in de race stabiliseert meer, maar het hele weekend is niet om over naar huis te schrijven. Als team willen we meer."

'Eigenlijk is dit al het hele jaar het probleem'

Verstappen vertelde even later bij Viaplay dat er allerlei kleine dingen misgaan. "En eigenlijk is dat al het hele jaar het probleem. In Q3 ziet mijn ronde er gewoon goed uit, maar dan kom ik bij de laatste bocht en blokkeer ik weer. Dat is gewoon jammer. We moeten hard blijven werken om dit op te lossen."

Verstappen was met een tijd van 1.17,868 in het beslissende deel van de kwalificatie 0,286 seconden langzamer dan Leclerc. Achter de regerend wereldkampioen eindigde Sergio Pérez als derde, al moet de Mexicaan waarschijnlijk vrezen voor een gridstraf omdat hij te hard reed tijdens een gelevlagsituatie.

De race in Melbourne gaat zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Het is voor het eerst sinds 2019 dat er in Australië geracet wordt. De afgelopen twee edities werden afgelast vanwege de coronapandemie.