Charles Leclerc start de Grand Prix van Australië zondag vanaf poleposition. De Ferrari-coureur pakte de snelste tijd in zijn laatste ronde van de kwalificatie af van Max Verstappen, die de race als tweede begint. Sergio Pérez start vanaf de derde positie.

Regerend wereldkampioen Verstappen slaagde er bij de eerste drie Grands Prix van 2022 nog niet in om pole te pakken. Voor Leclerc was het zijn tweede van het seizoen. De WK-leider klokte een tijd van 1.17,868 en was daarmee 0,286 seconden sneller dan Verstappen.

Pérez was drie tienden langzamer dan Leclerc, maar zijn derde startplaats is nog wel onzeker. De Mexicaan van Red Bull remde eerder in de kwalificatie ogenschijnlijk niet genoeg af terwijl er met een gele vlag werd gezwaaid. Dat komt hem mogelijk op een gridstraf van drie plaatsen te staan.

In dat geval zou Lando Norris opschuiven naar de derde plaats. De Brit start vooralsnog als vierde in de auto van McLaren, dat bezig lijkt aan een wederopstanding na een moeizame seizoensstart. Van wederopstanding is bij Mercedes nog geen sprake: Lewis Hamilton en George Russell kwalificeerden zich respectievelijk als vijfde en zesde.

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.17,868

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,286

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,372

4. Lando Norris (McLaren): +0,835

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,957

6. George Russell (Mercedes): +1,065

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,164

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,193

9. Carlos Sainz (Ferrari): +1,540

10. Fernando Alonso (Alpine): -

Crash Alonso pakt ook nadelig uit voor Sainz

Fernando Alonso was in het slotdeel bezig aan een zeer snel rondje, tot de Spanjaard aankwam in bocht 11. Daar sloeg de motor van zijn Alpine opeens af, waardoor de tweevoudig wereldkampioen niet meer terug kon schakelen en in de bandenstapels klapte. De sessie werd enige tijd stilgelegd om de auto weg te halen.

De rode vlag pakte vervelend uit voor Carlos Sainz. De nummer twee in de WK-stand was bezig aan een goede ronde, maar vlak voor Sainz over de streep kwam werd de sessie stilgelegd. Daarna slaagde de Spanjaard er niet meer in om een snelle ronde te rijden. In zijn slotpoging maakte de Ferrari-coureur een fout, waardoor hij negende werd.

Max Verstappen in zijn laatste poging om pole te pakken. Max Verstappen in zijn laatste poging om pole te pakken. Foto: Getty Images

Ferrari stuitert veel op rechte stukken

Het verdwijnen van de derde DRS-zone levert Ferrari veel problemen met het zogeheten porpoising op. Doordat de auto in dat gedeelte de achtervleugel niet meer kan openen, treedt het aerodynamische stuiteren in extreme mate op. Los van dat het oncomfortabel is voor de coureurs, kan dit in de race ook betrouwbaarheidsproblemen opleveren voor Ferrari.

Valtteri Bottas zag een indrukwekkende reeks eindigen. De Fin haalde bij 103 Grands Prix achter elkaar het laatste deel van de kwalificatie, maar kwam nu niet verder dan de twaalfde startplaats. De laatste keer dat de Alfa Romeo-coureur niet doorging naar Q3, was voor de slotrace van 2016.

Aan het einde van het eerste deel van de kwalificatie zorgden Nicholas Latifi en vooral Lance Stroll voor een haast kolderieke situatie. Latifi liet zijn landgenoot voorbij in de veronderstelling dat de Canadees aan een snelle ronde bezig was. Nadat Stroll de Williams had gepasseerd, ging de Aston Martin-coureur van het gas, waardoor Latifi hem weer wilde inhalen. Stroll week van zijn lijn af, keek niet goed in zijn spiegels en zag Latifi niet, die daardoor hard werd geraakt door de Aston Martin. Vooral de Williams raakte zwaar beschadigd bij de crash die volgde.

De Grand Prix van Australië start zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.