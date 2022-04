Max Verstappen is slechts als zevende geëindigd in de derde vrije training voor de Grand Prix van Australië. De Red Bull-coureur beleefde een problematische sessie en kon geen snelle ronde op de zachte band rijden. Lando Norris was het snelst, terwijl Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll crashten.

De snelste tijd van Norris was enigszins geflatteerd, aangezien de sessie door een rode vlag veroorzaakt door Stroll eerder ten einde kwam. Daardoor konden meerdere coureurs geen tweede poging op de snelle zachte band wagen om hun tijd te verbeteren.

Achter Norris eindigde Charles Leclerc als tweede. Sergio Pérez completeerde de top drie, voor Fernando Alonso (vierde) en Carlos Sainz (vijfde). Daniel Ricciardo klokte voor Verstappen de zesde tijd.

Voor Verstappen verliep de training allesbehalve vlekkeloos. De Nederlander spinde halverwege de sessie in de laatste sector en brak in de slotfase bij twee kwalificatiesimulaties zijn ronde af. Op de boordradio klaagde hij steen en been over de balans van zijn RB18. Omdat de sessie voortijdig ten einde kwam, kon hij zelfs geen enkele snelle ronde op de zachte band noteren.

49 Verstappen verliest de controle van de Red Bull

Top tien tweede training 1. Lando Norris (McLaren): 1.19,117

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,132

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,148

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,158

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,302

6. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,576

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,692

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,779

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,891

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,954

Vettel crasht stevig, DRS-zone geschrapt

De derde vrije training begon met het nieuws dat een van de vier DRS-stroken op Albert Park vanwege veiligheidsredenen was verwijderd. Tussen bocht 8 en 9 konden de coureurs geen DRS meer gebruiken. Daardoor heeft het flink verbouwde circuit, net als in 2019, weer drie DRS-zones.

Na een klein half uur kwam de training voor Vettel ten einde. De viervoudig wereldkampioen verloor op hoge snelheid de controle over zijn Aston Martin en eindigde in de bandenstapel. Vettel kon ongedeerd uitstappen, maar voor zijn monteurs wordt het wel een race tegen de klok om zijn auto op tijd te repareren voor de kwalificatie.

Vettel zette met zijn crash een zeer moeizaam weekend voort. Vrijdag kwam hij door motorproblemen ook al beperkt in actie. Bovendien incasseerde hij een boete van 5.000 euro, omdat hij met een scooter terugreed naar de pits reed,

Stroll zorgde vijf minuten voor het eind voor nog meer problemen bij Aston Martin. Ook hij schoot met zijn auto van de baan en eindigde in de bandenstapel. De Canadees besloot de sessie met de negentiende tijd, terwijl Vettel zelfs geen enkele getimede ronde noteerde. Daarmee beleefde het Aston Martin-duo een dramatische generale voor de kwalificatie, die om 8.00 uur begint.