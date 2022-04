Volgens Charles Leclerc kunnen Red Bull Racing en Max Verstappen nog veel harder dan ze vrijdag hebben laten zien. De Monegask besloot de vrijdag in Melbourne als snelste met een voorsprong van twee tienden op nummer twee Verstappen.

"Red Bull heeft meer in de auto zitten dan we vandaag hebben gezien", vertelde Leclerc voor de camera van F1TV. "Het lukte Max niet om al zijn snelste sectortijden aan elkaar te knopen, dus hij kan nog veel harder. Het zal morgen heel close worden en we zullen echt alles uit onze auto moeten halen om morgen op pole terecht te komen."

Achter Verstappen eindigde Carlos Sainz als derde in de tweede training. Ferrari trok met die prestatie de uitstekende seizoensstart door. Leclerc is dankzij een overwinning in Bahrein en een tweede plek in het Saoedische Djedda leider in het kampioenschap.

Leclerc was na afloop van de sessies zeer te spreken over de verbouwing die Albert Park heeft ondergaan. Het circuit is flink aangepast, waardoor inhalen zondag eenvoudiger zou moeten zijn. "Het is een zeer uitdagende baan, veel sneller dan ze eerst was", vervolgde de 24-jarige WK-leider.

"Het was ook best glad, maar dat is hier altijd het geval op vrijdag, aangezien er dan nog weinig is gereden. Het zal wat tijd kosten voor de baan verbetert. Al met al was het een positieve dag voor ons. De tweede training ging beter dan de eerste training en hopelijk kunnen we morgen nog een stap naar voren zetten."

Ferrari heeft veel last van porpoising

Hoewel Leclerc in grote lijnen tevreden was over zijn auto, oogde de Ferrari niet op alle gedeeltes van het circuit even stabiel. Op de rechte stukken had de F1-75 veel last van porpoising, het stuiteren van de auto.

"Het hangt erg van de baan af hoeveel last we daarvan hebben", vertelde Leclerc. "In Bahrein hadden we er vrij veel last van, in Djedda iets minder en op dit circuit weer veel. Het is niet zo fijn om ermee te rijden, maar we werken er nog aan. Gelukkig hebben we er qua rondetijden weinig last van. Het is alleen niet echt comfortabel op de rechte stukken."

Het Grand Prix-weekend in Melbourne wordt zaterdag om 5.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 8.00 uur staat de kwalificatie op het programma en de race begint zondag om 7.00 uur.