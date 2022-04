Mercedes begon vrijdag in Melbourne wederom moeizaam aan een Grand Prix-weekend. Niet alleen boekte het geplaagde team geen progressie, de achterstand ten opzichte van Ferrari en Red Bull leek zelfs nog groter te worden. Lewis Hamilton heeft er maar weinig vertrouwen in dat hij het tij dit weekend nog kan keren.

"Wat ik straks met het team moet bespreken? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten", zei een gelaten Hamilton bij Sky Sports. "Ik voel me goed, ik voel me oké. Maar het was gewoon een heel moeilijke sessie. Alles wat we aan de auto veranderen, pakt verkeerd uit. Op dit moment lukt helemaal niks."

Mercedes beleeft een dramatische start van het seizoen. In Bahrein stond Hamilton mede door uitvalbeurten van Sergio Pérez en Max Verstappen nog wel op het podium, maar in Djedda kwam de zevenvoudig wereldkampioen niet verder dan de tiende plek.

In Melbourne ging het niet beter met Hamilton. De Brit eindigde in de tweede vrije training als dertiende, op anderhalve seconde van de snelste tijd van Charles Leclerc. George Russell deed het iets beter en klokte de elfde tijd.

'Het is gewoon een lastige auto'

Hamilton had kort na de tweede vrije training geen verklaring voor de problemen aan zijn auto. "In de eerste training ging het nog redelijk, maar alles wat we hadden aangepast, pakte in de tweede sessie verkeerd uit", vervolgde de 37-jarige Hamilton, die in de eerste training nog als zevende was geëindigd.

"Het is gewoon een lastige auto en we kunnen er niet veel aan doen. Dit is de situatie en we moeten er maar het beste van maken. Zelfs als ik een goede ronde denk te rijden, liggen we nog 1,2 seconden achter. Het is niet anders."

Het Grand Prix-weekend in Melbourne wordt zaterdag om 5.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 8.00 uur staat de kwalificatie op het programma en de race is zondag om 7.00 uur.