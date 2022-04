Max Verstappen hield vrijdag een redelijk goed gevoel over aan de eerste twee vrije trainingen in Melbourne. De Nederlander besloot de dag als tweede, op twee tienden achterstand van Charles Leclerc.

"In mijn laatste getimede ronde reed er een auto voor me in de derde sector, dus ik had nog wel wat sneller gekund", vertelde de 24-jarige Verstappen voor de camera van Sky Sports.

"Ferrari is nog wel wat sneller dan wij, maar ik denk zeker dat het lukt om dichterbij te komen. In de eerste training was de balans van de auto slecht, daarna hebben we de auto aangepast en verbeterd."

Verstappen was het Grand Prix-weekend in Melbourne begonnen met de vierde tijd in de eerste training. In beide sessies zette Ferrari, niet voor het eerst dit seizoen, de toon. "Met wat kleine aanpassingen zou het morgen nog beter moeten gaan", vervolgde Verstappen. "Onze long run was stabiel en zag er goed uit. Dus dat is veelbelovend."

'De baan is zeker verbeterd'

Voor Verstappen en zijn collega-coureurs was het vrijdag de eerste keer dat hij in actie kwam op het verbouwde Albert Park. Het circuit is flink aangepast, waardoor zondag tijdens de race inhalen makkelijker moet zijn.

Volgens Verstappen hebben de veranderingen aan het circuit een positief effect gehad. "De baan is er zeker beter door geworden. Als coureur kun je de bochten nu beter aanvallen en bovendien is het asfalt minder hobbelig geworden. Ze hebben goed werk verricht en het was erg leuk om op dit circuit te rijden."

Het Grand Prix-weekend in Melbourne wordt zaterdag om 5.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 8.00 uur staat de kwalificatie op het programma en de race is zondag om 7.00 uur.