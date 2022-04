De kans is groot dat Porsche en Audi over vier jaar de Formule 1 inkomen. De Volkswagen Group, waar beide automerken onder vallen, heeft de plannen voor mogelijke toetreding tot de koningsklasse goedgekeurd, tot vreugde van onder anderen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

"We hebben tien geweldige teams, maar het zou heel mooi zijn als zulke grote merken erbij komen. Dat is ook belangrijk voor de Formule 1", zei Verstappen in Melbourne, waar dit weekend de Grand Prix van Australië wordt verreden.

Geruchten over een mogelijke toetreding van Porsche en Audi tot de Formule 1 zijn er al geruime tijd. Porsche wordt vooral in verband gebracht met Red Bull, het team van Verstappen. De Duitse fabrikant van luxe sportauto's zou op het gebied van de motoren gaan samenwerken met de Oostenrijkse renstal.

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat de lopende gesprekken tussen zijn team en Porsche "niet meer dan logisch" zijn, zo liet hij in Melbourne aan onder meer Formule 1 Magazine weten. De renstal van Verstappen werkt momenteel aan een eigen motorenfabriek.

"Het verandert deze plannen niet direct", voegde Horner toe. Een samenwerking met een fabrikant als Porsche is desondanks wel degelijk mogelijk. "Zolang het met de juiste partner is", zei de Britse teambaas.

Audi heeft al langere tijd interesse om het McLaren-team te kopen, maar die deal komt moeilijk tot stand doordat McLaren vooralsnog niet wil meewerken aan een verkoop. Daarom is de aandacht nu verschoven naar Sauber (Alfa Romeo). Ook Aston Martin zou interesse hebben in een samenwerking met Audi.

Nieuwe motoren mooie kans om in te stappen

De Formule 1 krijgt in 2026 een nieuw motorreglement. De motoren moeten dan simpeler, goedkoper en duurzamer worden. Porsche en Audi zien dat als een mooie kans om in te stappen - in principe als motorleverancier aan een bestaand team of via een overname, maar het opzetten van een eigen renstal kan ook een mogelijkheid zijn.

"Het is fantastisch als we geweldige, nieuwe fabrikanten in de sport krijgen", aldus zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Zeker omdat veel teams de potentie hebben om topteams te worden. Dit kan een grote stap voorwaarts zijn, ik juich dit dan ook toe."

Valtteri Bottas hoopt op uitbreiding van het aantal teams. "We hebben er nu maar tien. Ik herinner me dat de grid veel groter was toen ik als kind naar de Formule 1 keek, dat maakt het ook spannender", aldus de Finse coureur van Alfa Romeo.