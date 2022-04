Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië de tweede tijd geklokt. De Nederlander moest alleen Charles Leclerc in de Ferrari voorlaten in Melbourne.

De WK-leider was met een tijd van 1.18,978 ruim twee tienden sneller dan Verstappen. De regerend wereldkampioen kwam tot 1.19,223. Carlos Sainz klokte in de tweede Ferrari de derde tijd, op krap vier tienden van zijn teamgenoot.

Verstappen was niet tevreden met de balans van zijn Red Bull, die zichtbaar meer moeite heeft in de bochten dan de Ferrari. De Nederlander klaagde over de boordradio dat hij "dat kloteding niet ingestuurd" kreeg. Op de rechte stukken is Verstappen wel veel sneller.

Bij Ferrari verliep ook niet alles vlekkeloos. Leclerc en Sainz hadden veel last van porpoising op het lange rechte stuk van Albert Park, al leek dat geen invloed te hebben op de rondetijd.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.18,978

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,245

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,398

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,559

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,680

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,864

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,077

8. Lando Norris (McLaren): +1,122

9. Pierre Gasly (AlpaTauri): +1,164

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,225

Alpine snel, Mercedes niet in de top tien

Het team van Alpine heeft het goed voor elkaar in Melbourne. Fernando Alonso reed de vierde tijd, op zes tienden van Leclerc. Esteban Ocon was twee tienden langzamer dan zijn ervaren teamgenoot en was daarmee goed voor de achtste tijd. Sergio Pérez (Red Bull) zat daar nog tussen met de zevende tijd.

Mercedes kwam opnieuw slecht voor de dag. Lewis Hamilton schoot in het begin van de training even van de baan en kwam uiteindelijk niet verder dan de dertiende tijd. Zijn teamgenoot George Russell bracht het er niet veel beter vanaf. De jonge Brit noteerde de elfde tijd. Beide Mercedes-coureurs waren ruim een seconde langzamer dan de kop van het veld.

De tweede vrije training werd tien minuten voor tijd stilgelegd met een rode vlag. Lance Stroll raakte een stuk van de kap over zijn voorwiel kwijt, dat op de baan terechtkwam. Nadat een toegesnelde marshal dat had opgeraapt, kon de training worden afgerond.

Vettel mist tweede training

Sebastian Vettel moest tijdens de tweede vrije training toekijken. De Duitser van Aston Martin was in de eerste training stilgevallen met een motorprobleem. De monteurs kregen het daarna niet meer voor elkaar om de auto in de tweede training de baan op te krijgen.

Vettel moet zich na de training nog melden bij de stewards, omdat hij vlak na de eerste training met een scooter over de baan terugreed naar de pits. Dat ging in tegen de geldende veiligheidsregels.