Hoewel Mercedes in de eerste twee Grands Prix van het seizoen veel langzamer was dan Red Bull en Ferrari, rijden Lewis Hamilton en George Russell dit weekend in het Australische Melbourne met een nauwelijks verbeterde auto over Albert Park. De Duitse renstal komt over een aantal races met grote upgrades.

"We liggen ver achter op Red Bull en Ferrari", zei de 24-jarige Russell vrijdag tegen F1TV. "In Djedda was het gat zelfs nog groter dan in Bahrein. Het is duidelijk dat we het gat moeten dichten, maar er is dit weekend weinig wat we kunnen doen."

Door het budgetplafond mogen de teams 'slechts' 140 miljoen dollar per jaar uitgeven. Volgens Russell kan Mercedes daardoor niet "op de gok" verbeteringen doorvoeren aan de auto. "Dat is een te groot risico, want als een bepaalde upgrade niet blijkt te werken, zijn we alleen maar geld kwijt", vervolgde de Brit, die dit jaar debuteert bij het Duitse team.

"We moeten gedisciplineerd zijn en geduld hebben. Er ligt een plan klaar om stapsgewijs naar voren te komen en daar moeten we vertrouwen in hebben. Maar het zal nog een aantal races duren voordat er significante verbeteringen aan de auto te zien zijn."

'Auto is hetzelfde als bij de vorige race'

Volgens Russell heeft Mercedes inmiddels "volledig begrepen" waar de problemen aan zijn auto vandaan komen. "Dat is het begin van de oplossing en we hebben er veel vertrouwen in dat we gaandeweg het seizoen stappen gaan zetten. Tegelijkertijd zitten onze concurrenten ook niet stil."

Russells teamgenoot Hamilton verwacht eveneens geen wonderen van zijn team, zeker niet in Melbourne. "In feite is onze auto nog precies hetzelfde als bij de vorige race in Djedda", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Misschien kunnen we kleine stappen vooruitzetten als het gaat om de afstelling van de auto, maar het zal niets significants zijn. Hopelijk voelt de auto hier iets beter aan en wellicht kunnen we gebruikmaken van de vier DRS-zones. Ik hoop dat we iets competitiever kunnen zijn."

Hamilton was vrijdagochtend in de eerste vrije training in Melbourne op de zevende plek de best geklasseerde Mercedes-coureur. Russell kwam niet verder dan de twaalfde tijd. De tweede vrije training begint om 8.00 uur (Nederlandse tijd).