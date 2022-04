Sebastian Vettel heeft vrijdag een boete van 5.000 euro gekregen voor het al zwaaiend rijden op een scooter van een marshal. De viervoudig wereldkampioen vond het wel een handige manier om terug te gaan naar de pits nadat hij met zijn Aston Martin was stilgevallen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië.

Vettel parkeerde zijn auto met nog tien minuten op de klok in de eerste training al rokend langs de kant van de baan. Nadat hij de marshals eerst had geholpen met het blussen van een klein brandje, wachtte de 53-voudig Grand Prix-winnaar tot het einde van de sessie.

Daarna verscheen Vettel op de baan met een witte scooter, waarmee hij door de laatste bochten van Albert Park reed, om de tweewieler vervolgens in de pits te parkeren. Het Australische publiek kon de actie van de zwaaiende Duitser wel waarderen.

Dat gold niet voor de wedstrijdleiding. Tot vijf minuten na een sessie mag er om veiligheidsredenen niemand zonder toestemming de baan op, dus ook Vettel niet met zijn scooter. De Aston Martin-coureur moest zich verantwoorden en kreeg een boete.

Vettel zei na de tweede training dat een marshal hem toestemming gaf om de scooter te gebruiken. "Er kwam een man op een scooter die zei dat ik achterop mocht springen. Ik zei dat ik liever zelf reed en vroeg dus of ik mocht rijden. Hij gaf me de scooter en zei dat ik mijn gang mocht gaan."

De 34-jarige Vettel keert in Melbourne weer terug in de Formule 1. In de eerste twee races van het seizoen ontbrak hij vanwege een coronabesmetting. Hij werd toen vervangen door Nico Hülkenberg.

57 Vettel maakt 'ereronde' op scooter na motorproblemen