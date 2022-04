Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië de snelste tijd geklokt. Max Verstappen kwam met zijn Red Bull niet verder dan de vierde tijd in Melbourne.

Sainz noteerde op de rode softbanden een tijd van 1.19,806 op het verbouwde Albert Park Street Circuit. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De WK-leider, die veel foutjes maakte, klokte 1.20,377.

Sergio Pérez was de snelste Red Bull-coureur. De Mexicaan testte aan het begin van de training nog de nieuwe voorvleugel van zijn team en reed daardoor met een auto vol meetinstrumenten. Later in de sessie reed hij een tijd van 1.20,399.

Verstappen was in het eerste half uur van de training continu de snelste. De regerend wereldkampioen was dan ook de eerste van de favorieten die tijden klokte op de softbanden. Nadat de Ferrari-coureurs ook waren overgeschakeld op soft, moest de Nederlander de kop van de tijdenlijst afstaan.

Top tien eerste training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.19,806

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,571

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,593

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,820

5. Lando Norris (McLaren): +1,072

6. Esteban Ocon (Alpine): +1,198

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,221

8. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,349

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,423

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,441

Mercedes komt opnieuw niet goed uit de verf

Niet alles verliep vlekkeloos voor Sainz. De Spanjaard hangt nog een mogelijke straf boven het hoofd omdat hij Zhou Guanyu in de Alfa Romeo flink in de weg zat. Dat incident wordt later op vrijdag onderzocht.

De beide Mercedes-coureurs waren wederom niet vooraan te vinden. Lewis Hamilton klokte de zevende tijd, George Russell kwam niet verder dan de twaalfde rondetijd. De Engelsman klaagde vooral over Red Bulls die hem in de weg zouden zitten.

Voor McLaren was de sessie bemoedigend. Het team begon zeer slecht aan het seizoen, maar pakte in Djedda al zes punten door de zevende plaats van Lando Norris. De Brit klokte nu de vijfde tijd, terwijl thuisfavoriet Daniel Ricciardo met de achtste plaats ook in de top tien terug te vinden was.

22 Perez zorgt voor eerste rode vlag tijdens VT1

Red Bull snel op de rechte stukken, Ferrari domineert in de bochten

In de trainingen kwam hetzelfde beeld naar voren als eerder in Saoedi-Arabië: de Red Bull is (veruit) de snelste auto op de rechte stukken, maar de Ferrari domineert in de bochten. Verstappen en Pérez voerden alle lijsten met topsnelheden aan, maar Sainz en Leclerc wonnen alle tijd die ze op de rechte stukken verloren vooral terug in de bochtige derde sector van Albert Park.

Twee keer werd de sessie stilgelegd met een rode vlag. Tien minuten na het begin van de training moest een marshal de baan op om een stuk carbon van de auto van Pérez van de baan te halen.

Een klein kwartier voor tijd viel Sebastian Vettel met zijn Aston Martin stil door een motorprobleem. De Duitser reed na de training zelf met een scooter over het circuit terug naar de pits.

57 Motorproblemen voor Vettel in Melbourne