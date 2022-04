Als het aan moederbedrijf Volkswagen ligt, mogen Porsche en Audi toetreden tot de Formule 1. Dat meldt het Duitse Auto Motor und Sport donderdag. Er is nog wel een voorwaarde: het motorenreglement van 2026 moet naar de smaak zijn van beide luxemerken.

Binnen Porsche en Audi zelf was er al enige tijd consensus over de toetreding tot de koningsklasse van de autosport, maar als laatste grote horde moest de raad van toezicht van moederconcern Volkswagen er nog mee akkoord gaan. Die stap is nu gezet. De vraag is alleen nog wat er met de regels rond de motoren gaat gebeuren. Daar laten beide bedrijven hun instap nog even van afhangen.

2026 is een belangrijk jaar voor de Formule 1. Dan moet er een nieuw technisch reglement voor de motoren van kracht worden. De doelstelling is om deze minder complex, goedkoper en vrij van fossiele brandstoffen te maken. Er moet een veel groter hybride component aan te pas komen dan momenteel het geval is. De huidige Formule 1-motoren krijgen zo'n 160 pk uit een elektromotor, die een aanvulling op de gewone brandstofkrachtbron is.

Uit de besprekingen binnen de Formule 1 tot nu toe werd duidelijk dat Audi en Porsche al een aardige vinger in de pap hebben voor het reglement van 2026. De fabrikanten schoven bijvoorbeeld vorig jaar in Monza al aan bij zo'n overleg.

De sport heeft momenteel nog maar drie autofabrikanten aan zich verbonden (Renault, Ferrari en Mercedes) en kan vers bloed dus goed gebruiken. De kansen dat de eisen van beide Duitse merken worden ingewilligd, zijn daarom erg groot.

Huwelijk Red Bull en Porsche is al langer in de maak

Porsche is in dat geval de voornaamste gegadigde om de nieuwe motorenpartner van Red Bull Racing te worden. Het sportwagenmerk uit Zuffenhausen wordt al enige tijd in verband gebracht met het team van Max Verstappen. Red Bull is momenteel bezig met het opzetten van een eigen motorfabriek, die in 2026 de eerste krachtbron moet afleveren. Tot die tijd worden de motoren in Japan gebouwd door Honda.

Als Porsche instapt bij Red Bull, is de kans groot dat de motorenfabriek van dat team niet alleen de krachtbron van de eigen renstal gaat bouwen, maar ook die van het team waarmee Audi uiteindelijk in zee gaat. De kans dat beide merken tegen hoge kosten afzonderlijk hun eigen motoren gaan ontwikkelen, is zeer gering.

Terwijl het huwelijk tussen Porsche en Red Bull dus al in de maak is, heeft Audi nog geen partner. De fabrikant probeert McLaren al enige tijd te verleiden tot een verkoop, maar daar lijkt de Engelse fabrikant geen trek in te hebben. Volgens Auto Motor und Sport is Sauber (dat nu in actie komt als Alfa Romeo) nu de voornaamste kandidaat om met Audi in zee te gaan. Ook Aston Martin zou zich hebben aangeboden als mogelijke toekomstige partner.

Het definitieve motorreglement van 2026 wordt in juni dit jaar verwacht. Pas daarna worden definitieve aankondigingen van de beide Duitse merken verwacht.