Mick Schumacher heeft de opdracht gekregen voorzichtig te racen tijdens de Grand Prix van Australië, omdat zijn team Haas F1 geen reservechassis heeft. De Duitser, die twee weken geleden hard crashte in Saoedi-Arabië, is fysiek wel weer in orde.

"Mick moet voorzichtig zijn, want we hebben geen vangnet", vertelde teambaas Günther Steiner donderdag, drie dagen voor de race op het Albert Park Street Circuit.

Toch zei Schumacher dat hij de race niet anders zal benaderen. "Je probeert altijd om niet te crashen, maar ook om zo snel mogelijk te rijden", legde hij uit. "Je moet iets riskeren."

De crash van Schumacher kostte Haas ongeveer 1 miljoen euro aan reparaties. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher knalde tijdens de kwalificatie voor de race in Saoedi-Arabië hard in de muur en werd naar het ziekenhuis gebracht.

19 Bekijk beelden van de zware crash van Schumacher

'Er zijn geen naweeën'

Schumacher doorstond de medische controles, maar het Amerikaanse team besloot hem uit voorzorg niet te laten starten in de race. Twee weken later is hij volledig hersteld. "Ik voel me goed, er zijn geen naweeën", zei Schumacher donderdag in Melbourne.

Door de afwezigheid van Schumacher tijdens de race in Saoedi-Arabië startte Haas daar met Kevin Magnussen als enige coureur. De Deen finishte als negende op het Jeddah Corniche Circuit.

Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië op het programma en zaterdag zijn de derde training en de kwalificatie. De race op het Albert Park Circuit begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd). De afgelopen twee jaar werd de GP van Australië geschrapt vanwege de coronapandemie.