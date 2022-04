Mercedes introduceert bij de komende Grand Prix van Australië een nieuwe achtervleugel, maar volgens teambaas Toto Wolff is dat niet de "magische oplossing" voor de problemen waar de Formule 1-renstal dit seizoen mee kampt.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en nieuwkomer George Russell waren tijdens de eerste twee races niet vooraan te vinden en kwamen flink wat snelheid tekort ten opzichte van Red Bull en Ferrari.

"We zitten in een leerproces en de eerste twee weekends hebben laten zien dat we nog genoeg te leren hebben", zei Wolff donderdag in Melbourne, waar zondag de derde Grand Prix van dit seizoen verreden wordt.

"Op dit moment voldoen onze circuitprestaties niet aan onze eigen verwachtingen, maar iedereen in het team is gefocust op het begrijpen van de problemen en het vinden van de juiste oplossingen."

Lewis Hamilton donderdag in Melbourne. Lewis Hamilton donderdag in Melbourne. Foto: EPA

'Streven naar gestage vooruitgang'

Het grootste probleem van Mercedes is het zogeheten porpoising, het stuiteren op de rechte stukken. Om dit te voorkomen, rijdt Mercedes noodgedwongen met meer rijhoogte dan de concurrenten Red Bull en Ferrari. Daardoor werkt de aerodynamische vloer niet optimaal en wordt de auto dus niet goed aan het asfalt gezogen.

De nieuwe achtervleugel is meer een lapmiddel, pas in de komende races wordt bij Mercedes een nieuwe vloer verwacht die het porpoising voorgoed moet oplossen.

"Er zal geen magische oplossing zijn voor het komende raceweekend", vertelt Wolff. "Maar we streven ernaar om in de komende races gestaag vooruitgang te boeken, zodat we hopelijk dichter bij de kop van het veld komen."

Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië op het programma en zaterdag zijn de derde training en de kwalificatie. De race op het Albert Park Circuit begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd). De afgelopen twee jaar werd de GP van Australië geschrapt vanwege de coronapandemie.