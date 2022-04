Nikita Mazepin baalt er nog steeds van dat hij dit seizoen niet kan racen in de Formule 1. De 23-jarige Rus werd voor aanvang van het seizoen ontslagen door Haas F1 wegens de oorlog in Oekraïne.

Het Amerikaanse Haas verbrak ongeveer een maand geleden de banden met Uralkali, het kunstmestbedrijf van Mazepins vader Dimitry. Die zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. Zowel Nikita als Dimitry Mazepin werd toegevoegd aan de sanctielijst van de Europese Unie.

"Ik vind het nog steeds onterecht dat ik onderdeel van de sancties ben. Ik wil me ertegen verzetten, maar nu is het daar misschien niet het juiste moment voor. Er is momenteel een cancelcultuur gaande tegen mijn land", zegt Nikita Mazepin tegen de BBC.

De coureur krijgt in het interview de vraag of de oorlogsbeelden uit Oekraïne hem iets doen. "Het is heel pijnlijk om te zien, in meerdere opzichten. Mijn gevoelens zijn gaandeweg veranderd. Ik ben ook een mens en wil in een vredige wereld leven", zegt hij.

"Maar eerlijk gezegd zie ik enorme risico's in wat ik er ook over zeg. Ik kan het nooit voor iedereen goed doen, dus daarom zal ik me verder niet publiekelijk uitspreken."

Mazepin, die vorig jaar debuteerde in de Formule 1 en in de achterhoede reed, werd bij Haas vervangen door Kevin Magnussen. De Deen vormt dit jaar een koppel met Mick Schumacher.