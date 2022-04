Max Verstappen is benieuwd naar de veranderingen die het Albert Park Circuit in Melbourne heeft ondergaan. Komend weekend wordt voor het eerst sinds 2019 weer een Formule 1-race op Australische bodem gehouden.

"Het zal interessant zijn om de baanupdates te zien", zegt de regerend wereldkampioen op zijn eigen website. "Ik denk dat ze een groot verschil zullen maken. Vooral in bocht 6, waar de belangrijkste verandering heeft plaatsgevonden."

Het Albert Park Circuit heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Zo zijn veel bochten wijder gemaakt en is er een chicane uit het circuit gehaald. Tevens zijn er voor het eerst maar liefst vier DRS-zones.

"Er zouden nu meer inhaalmogelijkheden moeten zijn, wat altijd positief is", zegt Verstappen, die nog nooit zegevierde in Australië. "Ik kijk er echt naar uit om daar weer te racen, het is al een tijdje geleden."

52 Formule 1 kondigt terugkeer Grand Prix in Las Vegas aan

'Baan kan behoorlijk stoffig zijn'

Verstappen begon het Formule 1-seizoen met een uitvalbeurt in Bahrein. Een week later nam hij revanche door na een zinderend gevecht met Charles Leclerc de Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen.

"Het wordt interessant om te zien hoe de auto presteert in Australië", blikt de Red Bull-coureur vooruit. "De baan kan soms behoorlijk stoffig zijn. Ik hoop dat we weer een soepel weekend beleven als team. Laten we kijken wat er zondag gebeurt."

Vertappen maakte in 2015 in Melbourne zijn debuut in de Formule 1. Namens Toro Rosso eindigde hij als tiende. Zijn beste prestatie in Australië is een derde plaats in 2019, waarna de twee volgende edities vanwege de coronapandemie werden geschrapt.

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur. Vrijdag begint het raceweekend met de eerste twee vrije trainingen, zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie.