De Formule 1 keert komend weekend na een afwezigheid van twee jaar terug in Melbourne voor de Grand Prix van Australië. Dat doet de koningsklasse op een verbouwd Albert Park Circuit. De baan telt nu maar liefst vier DRS-zones om het inhalen te bevorderen.

Niet eerder telde een Formule 1-circuit zo veel inhaalzones. In deze zones mag een coureur een deel van zijn achtervleugel openen als hij op een eerder meetpunt binnen een seconde van een voorganger rijdt. Door de achtervleugel te openen, gaat de luchtweerstand van de auto omlaag en de snelheid omhoog. Inhalen moet zo makkelijker worden.

Albert Park was jarenlang berucht onder de coureurs, omdat het er moeilijk inhalen was. Daarom werd de baan in de afgelopen maanden flink onder handen genomen.

De grootste ingreep werd gedaan bij de voormalige bochten 9 en 10. Deze chicane is volledig uit het circuit gehaald en vervangen door een volgasgedeelte. In Melbourne waren al drie DRS-zones, de vierde is er op dit vernieuwde gedeelte bij gekomen.

Het vernieuwde Albert Park Circuit. Het vernieuwde Albert Park Circuit. Foto: Formula 1

Vier zones, twee detectiepunten

Opvallend genoeg zijn er wel vier DRS-zones, maar slechts twee detectiepunten. De eerste ligt in bocht 6, voor de nieuwe DRS-zone. Zit een coureur op dit punt binnen een seconde van een andere auto, dan mag hij in de twee volgende zones DRS gebruiken. Het tweede detectiepunt zit voor de voorlaatste bocht (14). Hier wordt gemeten voor de DRS-zone op start-finish en de zone na bocht 2.

Om het inhalen verder te bevorderen, zijn bochten 1, 3 en 6 vloeiender en ruimer gemaakt. Daarnaast is bocht 11, aan het einde van twee DRS-zones, juist krapper gemaakt om hier een echte remzone te creëren waarin coureurs elkaar uit kunnen remmen.

Makkelijker inhalen was ook het belangrijkste doel van het nieuwe technische reglement dat sinds dit seizoen in de Formule 1 van kracht is. De auto's zijn volledig vernieuwd om ervoor te zorgen dat ze elkaar beter door bochten kunnen volgen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen liet na de door hem gewonnen Grand Prix van Saoedi-Arabië weten dat deze opzet grotendeels geslaagd lijkt.