Lewis Hamilton kampt al een tijdje met mentale problemen. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes heeft donderdag zijn gevoelens geuit in een bericht op Instagram.

"Het is nu al een zwaar jaar, met alles wat om ons heen gebeurd is. Soms is het moeilijk om positief te blijven. Ik heb het lange tijd mentaal en emotioneel zwaar gehad en het is een uitdaging om door te blijven gaan", laat Hamilton weten.

"Maar we blijven vechten. Er is nog zo veel te doen en te bereiken. Ik schrijf dit bericht om je te laten weten dat het oké is om je te voelen hoe je je voelt. Weet dat je niet alleen bent en dat we eruit komen."

De 37-jarige Hamilton verloor de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 in december op het laatste moment van Max Verstappen, die hem aftroefde in een controversiële laatste ronde in Abu Dhabi. Sindsdien liet de Brit lange tijd niets van zich horen.

Hamilton hield zich tegen zijn gewoonte in stil op sociale media en het gerucht ging dat hij wilde stoppen met Formule 1. De topcoureur ging echter 'gewoon' door en liet in de aanloop naar dit seizoen weten dat hij even tijd nodig had om alles op een rijtje te zetten.

19 Bekijk hier hoe Verstappen de GP van Saoedi-Arabië wint

'Laten we in dankbaarheid leven'

In zijn Instagram-bericht van donderdag laat Hamilton weten dat hij kracht haalt uit woorden van anderen. "Een vriend herinnerde me er vandaag aan dat je als mens heel krachtig bent en alles kunt doen wat je wil. Zo is het ook. Laten we in dankbaarheid leven voor iedere nieuwe dag."

In de eerste twee Formule 1-races konden Hamilton en Mercedes nog niet overtuigen. De auto blijkt niet op te kunnen tegen concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Hamilton is momenteel de nummer vijf van de WK-stand.

De eerstvolgende Grand Prix is volgende week zondag (10 april) in Australië. Twee weken later wordt op het circuit van Imola in Italië geracet.