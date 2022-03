Sebastian Vettel komt volgende week bij de Grand Prix van Australië weer in actie in de Formule 1. De 34-jarige Duitser is hersteld van een coronabesmetting en stapt in Melbourne weer in bij Aston Martin.

Door zijn positieve test moest Vettel de eerste twee Grands Prix van het jaar laten schieten. De viervoudig wereldkampioen leek aanvankelijk ook al op tijd fit voor de tweede race van het jaar in Saoedi-Arabië, maar omdat hij geen negatieve PCR-test kon overleggen, mocht hij niet afreizen naar het Midden-Oosten.

Vettel werd zowel in Bahrein als in Saoedi-Arabië vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. De 34-jarige Hülkenberg slaagde er niet in om punten te scoren.

Vettel vormt dit seizoen net als vorig jaar een coureursduo met Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. Ook de 23-jarige Canadees wacht nog op zijn eerste puntenfinish van het seizoen.

Volgende week wordt er voor het eerst in drie jaar weer geracet in Melbourne. De laatste twee edities gingen vanwege de coronapandemie niet door. De Grand Prix van Australië in 2020 was bovendien de eerste race die wegens coronaperikelen werd afgelast.

Na twee Grands Prix is Charles Leclerc (45 punten) de leider in het kampioenschap. Zijn teamgenoot Carlos Sainz (33 punten) staat tweede en Max Verstappen (25 punten) completeert de top drie.