De Formule 1 keert na veertig jaar terug in Las Vegas. De gokstad in de Verenigde Staten organiseert vanaf 2023 een ravondace over de beroemde met casino's gevulde Strip.

De race zal tijdens een zaterdagavond in november plaatsvinden op een ruim 6 kilometer lang circuit. De VS heeft daarmee volgend seizoen drie Grands Prix op de kalender. Begin mei doet de Formule 1 voor het eerst Miami aan, terwijl de Grand Prix van de Verenigde Staten al sinds 2012 in Texas wordt verreden.

Las Vegas was twee keer eerder het toneel van een Formule 1-race. De Caesars Palace Grand Prix werd in 1981 en 1982 verreden op de parkeerplaats van het gelijknamige casino. Na twee jaar en overwinningen voor Alan Jones en Michele Alboreto werd die race geschrapt vanwege de lage opkomst.

De Amerikaanse markt is de laatste jaren een hoofddoel voor de Formule 1, dat de populariteit in het land zag exploderen door de succesvolle Netflix-serie Drive to Survive.

Stefano Domenicali, directeur van de Formule 1, spreekt van een "ongelooflijk moment" dat laat zien dat de sport in de Verenigde Staten aan populariteit wint. Volgens Domenicali is er geen betere plek voor de Formule 1 om te racen dan in de "entertainmenthoofdstad van de wereld".