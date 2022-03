Haas F1 moet flinke kosten maken om de auto van Mick Schumacher te herstellen na diens zware crash in Saoedi-Arabië afgelopen zaterdag. Het Amerikaanse team wacht ongeveer 1 miljoen euro aan reparaties.

Schumacher crashte zaterdag in het tweede deel van de kwalificatie in Djedda. De 23-jarige Duitser werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam er goed van af, in tegenstelling tot zijn auto.

"Ik denk dat de kosten behoorlijk hoog zijn, omdat de hele ophanging weg is, op de linker voorkant na. Daar is nog wel iets intact. De rest is koolstofpoeder", zegt Haas-teambaas Günther Steiner dinsdag tegen Motorsport.com.

"Ik weet niet precies hoeveel het gaat kosten, maar het zal tegen de 1 miljoen lopen, verwacht ik. Tussen de versnellingsbak en de radiator is de hele carrosserie weg."

Tot opluchting van Steiner is een aantal onderdelen bruikbaar gebleven. "Het ziet ernaar uit dat het chassis er niet al te erg aan toe is. En de motor lijkt ook in orde te zijn, hoorde ik van Ferrari. Net als de accu."

19 Bekijk beelden van de zware crash van Schumacher

Kosten slecht nieuws vanwege budgetlimiet

De kosten zijn voor Haas extra slecht nieuws vanwege het dit seizoen ingevoerde budgetplafond. De Formule 1-teams mogen dit jaar maximaal 145 miljoen euro uitgeven.

In dat bedrag zitten onder meer de personeelskosten, logistieke kosten, de bouw van de auto's en de ontwikkeling van de auto. Buiten de budgetlimiet vallen het salaris van de drie best betaalde teamleden, het salaris van de coureurs, de kosten voor de motoren en het marketingbudget.

"We hebben hier wel een bedrag voor opzijgezet, maar in een raceteam kun je je nooit aan je budget houden, omdat je risico op crashes als deze loopt", aldus Steiner. "Dit moet ons niet te vaak overkomen."

De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd gewonnen door Max Verstappen na een spannende strijd met Charles Leclerc, die leidt in de WK-stand. De volgende Formule 1-race is op 10 april in Australië.