Alexander Albon heeft na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië een gridstraf gekregen. De coureur van Williams moet bij de volgende race in Australië drie plaatsen naar achteren op de grid.

Volgens de wedstrijdleiding had de 26-jarige Albon schuld aan een touché met Lance Stroll van Aston Martin. Beide coureurs haalden de finish niet op het Jeddah Corniche Circuit.

"We vochten aan het einde van de race om de punten en ik probeerde Lance in te halen. Hij verdedigde sterk en helaas raakten we elkaar", zei Albon over het incident.

Albon reed dit seizoen nog niet in de punten. Bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein vorige week werd hij dertiende. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi behoorde eveneens nog niet tot de beste tien coureurs.

Max Verstappen was zondag de beste in Saoedi-Arabië. De coureur van Red Bull Racing rekende in een bloedstollend gevecht af met Charles Leclerc van Ferrari, die vorige week in Bahrein nog de beste was.

De Grand Prix van Australië is volgende week zondag. De race in Melbourne begint om 7.00 uur (Nederlandse tijd).