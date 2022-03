Helmut Marko heeft zondag genoten van de fraaie overwinning van Max Verstappen in Saoedi-Arabië. De topadviseur van Red Bull Racing spreekt van een zeldzaam mooie Grand Prix.

"Dit was een van de beste races die ik de laatste tien jaar heb gezien. Als Max zijn kans ziet, dan gaat hij ervoor. Zijn inhaalacties zijn ongelooflijk", zegt Marko tegen De Telegraaf.

"Daarnaast hebben we vrijdag besloten om een kleinere achtervleugel te gebruiken, zodat we meer topsnelheid hadden. De handicap was wel dat we in de eerste sector een paar tienden verloren. Gelukkig viel het onze kant op."

Verstappen vocht in Djedda een fraai duel uit met concurrent Charles Leclerc van Ferrari. Hij besliste de strijd in de slotfase in zijn voordeel. De 78-jarige Marko vindt de "nieuwe rivaliteit" met Ferrari mooi.

"Ik denk dat het mooier is om met Leclerc en Ferrari te vechten dan met Mercedes", aldus de Oostenrijker. "Het gaat nu meer op een sportief niveau. Ik weet dat we pas twee races hebben gehad, maar ik denk niet dat het zo zal escaleren als met Mercedes."

Horner: 'Max bleef heel geduldig'

Red Bull-teambaas Christian Horner was eveneens euforisch na de race in Saoedi-Arabië. De Brit was vol lof over de manier waarop Verstappen de strijd met Leclerc aanging en uiteindelijk in zijn voordeel besliste.

"Max bleef heel geduldig. Hij hield tot het einde rekening met zijn banden en ging na de laatste safetycar voor zijn kans", aldus Horner, die concludeerde dat de drs een cruciale rol speelde op het Jeddah Corniche Circuit.

"De drs is zo krachtig op het rechte stuk, dat je kon zien dat geen van beide coureurs het wilde hebben. Ze remden en versnelden richting de bocht. Wat een geweldige race. Gelukkig viel het onze kant op."

De overwinning is een opsteker voor Verstappen, die vorige week tijdens de opening van het Formule 1-seizoen in Bahrein nog uitviel. De volgende Grand Prix is volgende week zondag in Australië.