Lewis Hamilton merkte tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië dat de Mercedes weinig vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de openingsrace in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen moest zondag genoegen nemen met de tiende plek op het circuit in Djedda.

"Er is niet veel veranderd sinds de vorige race", zei Hamilton toen hem werd gevraagd of de Mercedes W13 sinds de Grand Prix van Bahrein was verbeterd. "We zijn nog maar een week verder, maar ik weet wel dat ik de Haas vandaag niet kon bijhouden, met het vermogen dat ze hebben. We hebben dus nog veel werk te doen."

De 37-jarige Hamilton kwam zaterdag voor het eerst sinds 2017 niet door het eerste deel van de kwalificatie. Hij zette de zestiende tijd neer, maar startte als vijftiende doordat Mick Schumacher niet meedeed vanwege zijn zware crash in de kwalificatie.

In de race won Hamilton aanvankelijk een aantal plekken, maar halverwege de race werkte hij zich op naar voren doordat hij als een van de weinige coureurs geen pitstop maakte.

"Ik had in het begin wat problemen met de bandentemperatuur, maar daarna ging het beter en kon ik de coureurs voor me inhalen", aldus de Brit. "Vervolgens was ik aan een goede stint bezig en reed ik ongeveer dezelfde tijden als George (Russell, red.)."

19 Bekijk hier hoe Verstappen de GP van Saoedi-Arabië wint

'Het was een beetje verwarrend met de dubbele gele vlag'

Hamilton reed lang door en werkte zich op naar de zesde plaats, maar miste de uitgelezen kans om een pitstop te maken toen Daniel Ricciardo stilviel. Op dat moment kon de Mercedes-coureur nog naar binnen, maar hij besloot door te rijden. Daarna werd de pitsstraat enkele ronden gesloten.

"Ik voelde me goed, maar het ging mis toen de safetycar weer de baan op kwam. Het was een beetje verwarrend met de dubbele gele vlag en de auto's die langzaam reden", doelde hij op de Alpine van Fernando Alonso, die ook uitviel.

"Ik had naar binnen moeten gaan toen Daniel (Ricciardo, red.) stil kwam te staan. Maar hij stond in de pitsstraat, dus ik wist niet of ik binnen mocht komen", verklaarde Hamilton. "Jammer, maar ik heb in ieder geval een punt."

Nadat de safetycar van de baan was verdwenen, maakte Hamilton alsnog zijn pitstop. Hierdoor viel hij terug naar de twaalfde plaats. Hij passeerde nog twee coureurs, maar wist in de slotfase het tempo van Haas-coureur Kevin Magnussen niet bij te houden.